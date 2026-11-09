La passione, la ricerca e il desiderio di rendere la buona cucina accessibile a tutti. Sono questi gli ingredienti che accompagnano il percorso di Davide Merlino, maestro pizzaiolo e imprenditore siciliano, pronto a partecipare alla dodicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC, in programma dal 10 al 12 novembre 2026 a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

Una nuova sfida per Merlino, che negli anni ha fatto della cucina senza glutine uno dei punti di forza della propria attività, trasformando un’esigenza personale legata alla celiachia in un progetto professionale fondato sulla sperimentazione e sulla valorizzazione delle materie prime siciliane.

Dall’esperienza con Lumaca Madonita, premiata con l’Oscar Green di Coldiretti, alle collaborazioni nel mondo dell’alta ristorazione, fino alla nascita del progetto Altramentecuoco, Merlino ha costruito un percorso che unisce innovazione, imprenditorialità e promozione del territorio. Ambasciatore del gusto Doc italy, dal 2018 il suo impegno è proseguito anche nell’organizzazione di eventi enogastronomici, tra cui il Sicily Food Festival, e con l’apertura di ÈSSENZA – Pizza & Bistrot, a Campofelice di Roccella, dove la pizza senza glutine è al centro di una proposta gastronomica inclusiva.

«Partecipare a un campionato mondiale è un’occasione importante per confrontarmi con altri professionisti e raccontare il lavoro di ricerca che porto avanti da anni – afferma Davide Merlino –. Voglio dimostrare che la pizza senza glutine può esprimere la stessa qualità e lo stesso gusto di quella tradizionale. Porterò con orgoglio la Sicilia e i suoi prodotti, con la convinzione che il buon cibo debba essere un piacere per tutti».

Il Campionato Mondiale Pizza DOC rappresenta uno dei momenti di confronto internazionale dedicati all’arte della pizza, tra competizioni, innovazione e valorizzazione delle competenze professionali.

Per Merlino, la partecipazione rappresenta un’ulteriore opportunità per promuovere una Sicilia capace di distinguersi attraverso qualità, creatività e attenzione alle nuove esigenze alimentari.





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