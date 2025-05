CATANIA 30 APRILE 2025 – Il trentaduenne marocchino Ayoub Toulali della Monti Rossi Nicolosi è il grande favorito della “Di Corsa per Telethon”, VIII edizione della 10 Km. su strada in programma domani (giovedì 1 maggio) a Catania con partenza e arrivo in Piazza Università. Il fondista nordafricano, vincitore a dicembre della 24^ edizione del Trofeo Santa Barbara, nel 2024 ha corso i 10 km. su strada in 33:37.

La gara, organizzata dalla ASD Scuola di Atletica Leggera Catania, è valida quale seconda tappa del Running Sicily-Coppa PackItalia e del Circuito Etna Running, nonché quale campionato provinciale individuale Acli di corsa su strada (10 km.). Il programma prevede alle 8.30 la consegna dei pettorali e, un’ora dopo, il via alla gara. Oltre al traguardo sui 10 Km. (bronze label gara nazionale Fidal) è in programma anche una non competitiva sulla stessa distanza ed una sui 2 Km.

Le vie interessate alla manifestazione sono piazza Università, via Etnea, via Vittorio Emanuele, via Ventimiglia, via Teatro Massimo, via San Giuliano, via Etnea giro di boa prima di piazza Stesicoro e ritorno, piazza Università. Il circuito di 2 km. verrà ripetuto 5 volte.

Dopo la Lifestar Malta Marathon dello scorso mese di febbraio e la “VIII Di corsa per Telethon” in programma domani a Catania, il calendario del XII Running Sicily-Coppa PackItalia prevede il 22 giugno a Sant’Alfio la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia, il 19 ottobre la XII Palermo International Half Marathon-Trofeo PackItalia ed il 30 novembre a Mazara del Vallo la XVI Maratonina di Sicilia”. (nr)

