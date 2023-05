“Sarà una struttura assolutamente innovativa, la prima in Sicilia, che avrà una “ball”, un’area di circa 600 metri quadrati destinata a tutte le attività legate allo skate. Dopo il via ai lavori di oggi, dopo aver ripulito l’intera zona, nelle prossime settimane incontrerò i responsabili della federazione per definire tutti gli aspetti tecnici e logistici. Inoltre, sempre tra qualche settimana, saranno emanati i bandi e gli avvisi con i quali sarà possibile, per le federazioni e per le società e associazioni sportive, prendere in affidamento alcuni impianti sportivi

di proprietà del Comune. Inoltre, in una logica di gestione sociale, stiamo lavorando agli avvisi per una collaborazione diretta con le federazioni, partner d’eccellenza, che grazie a competenze specifiche e a tecnici qualificati, riusciranno a restituire dignità al mondo dello sport, da troppo tempo abbandonato”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.