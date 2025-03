Arriva alla stagione teatrale ai Magazzini del Sale uno degli appuntamenti più attesi del cartellone organizzato dal Teatro dei Naviganti: tostacarusa presenta due spettacoli.

Per la sezione “Doppia replica”, eccezionalmente di venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025, sempre alle ore 21,00 andrà in scena:

DISCORSO DELLE DOROTKE – READING PER DUE SORELLE un progetto di tostacarusa con Aura Ghezzi e Tolja Djokovic; la drammaturgia e la regia sono di Tolja Djokovic; lo spettacolo è una produzione tostacarusa con il sostegno di E Production e Z.I.A. – Zona Indipendente Artistica

L’appuntamento è per venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025 alle ore 21,00. E’ sempre consigliata la prenotazione, preferibilmente tramite messaggio whatsapp al 339 5035152. Magazzini del Sale, via del Santo 67, Messina.





Discorso delle Dorotke è un reading che offre un viaggio poetico e crudo intorno al tortuoso tema dell’essere sorelle. In gioco ci sono due corpi, in una situazione di spoliazione e mancanza, in cui tutto quello che hanno sono le parole che attraversano. La messa in scena, scabra ed essenziale, lascia che siano le voci a costruire le immagini, mentre le due donne raccontano una storia di simbiosi, di ricerca della propria identità, di tradimento, di separazione e di crescita, cercando il bandolo della loro matassa nelle fiabe popolari, nel mito classico, nel repertorio biblico fino ad arrivare alle narrazioni più moderne.





Partendo dalle fiabe popolari che raccontano la vita di una coppia di sorelle, tipicamente una viziata e una vessata, una sgarbata e una gentile, una destinata alla miseria e una alla ricchezza, si traccia il profilo di una relazione antichissima e di lunga gittata. Così si può passare dalla coppia de Le due Dorotke, fiaba popolare dell’est Europa, e de Le fate, di Perrault, al repertorio biblico, con Maria e Marta di Betania, a quello classico e epico, con Antigone e Ismene, fino ad arrivare a sorelle moderne e famosissime, come Jane e Blanche Hudson, protagoniste indimenticabili di Che fine ha fatto baby Jane?.





Le coppie dicotomiche di sorelle permettono di indagare le polarità che abitano i singoli individui. Esse ci accompagnano in una voragine profonda, perché dietro alla coppia buona/cattiva si impone una riflessione sull’ubbidienza e il conformismo. Così seguiamo le tracce di sorelle cattive e disubbidienti che portano in sé una potente forza innovatrice e rivoluzionaria, ansiose di rovesciare il paradigma valutativo proprio della fiaba e del mito. Raccontare le storie di tante sorelle significa raccontare la vicenda intima, segreta e struggente del crescere, dell’emanciparsi dai modelli, dare voce a zone scure della psiche, del rapporto del femminile con il femminile e tentare di acquisire un punto di vista inedito sul concetto di sorellanza, vista non come una liscia e facile via di solidarietà ma come una strada irta di difficoltà e inciampi. Discorso delle Dorotke è inserito nel progetto Con la lingua sulla lama, che nasce dall’incontro con il patrimonio folklorico delle fiabe europee.

