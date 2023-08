«La tutela del mare e di Sferracavallo è da sempre una delle priorità del nostro sodalizio. In riferimento a quanto emerso in queste ore – ovvero l’ordinanza di divieto di balneazione nelle acque antistanti la Baia del corallo – mi preme sottolineare che, proprio a seguito di tale disposizione, il nostro Circolo è stato soggetto a svariati controlli da parte delle autorità competenti, risultando inequivocabilmente in regola sia per quanto concerne gli allacci fognari sia per le modalità di smaltimento delle acque reflue.

Il Circolo Velico Sferracavallo, sin dalla sua nascita, si è sempre impegnato in progetti e iniziative volti alla salvaguardia della borgata e del suo mare e questo continuerà ad essere uno dei pilastri fondanti del nostro operato.

Confidiamo nelle autorità competenti affinché questo annoso problema venga definitivamente risolto e che l’ordinanza possa essere revocata quanto prima per assenza di batteri nei campioni. Restiamo a disposizione per una sinergica collaborazione con tutti gli attori interessati che hanno a cuore la salvaguardia del golfo di Sferracavallo».

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.