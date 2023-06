Lo splendido impianto di Sant’Agata Li Battiati ospiterà domani, dalle 14, il campionato regionale ju-jitsu Fijlkam (Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali). A organizzare l’evento l’Asd il Dojo del maestro Cosimo Costa che sarà in gara con l’Asd Black Belt e l’Asd Daiki Dojo.

“Per noi è motivo – spiega – di grande orgoglio. Ospiteremo 70 coppie nelle due specialità in gara Duo System e nel Duo Show, un numero rilevante. il livello sarà certamente molto alto in considerazione della presenza di moltissimi atleti di vertice nelle Ranking list delle due specialità Tecniche del Ju-Jitsu”. La gara a coppie (40 nel Duo System e 30 nel Duo Show) si svolgerà su due tatami con la specialità del Duo System, che aprirà il programma, precedendo le sfide del Duo Show. Tutte le categorie in gara: maschile, femminile e misto delle fasce d’età Esordienti A, Esordienti B, Cadetti, Juniores, Seniores e Master.

Non è la prima volta che il ju jitsu sbarca a Sant’Agata Li Battiati, in precedenti occasioni la struttura etnea, inaugurata nelle Universiadi del 1997, è stata teatro di eventi di carattere nazionale, sempre con l’organizzazione guidata dal maestro Costa.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.