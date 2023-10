Ritorna domenica 8 ottobre 2023 a Canicattini Bagni il 2° Raduno Alfa Romeo, arricchito quest’anno anche dalla presenza di auto da corsa, rally e formula 3, e moto d’epoca, per una domenica all’insegna della scoperta o riscoperta dell’antico borgo di Canicattini Bagni sugli Iblei, “Città del Liberty e della Musica”, con la sua storia, la cultura, le bellezze paesaggistiche e architettoniche floreali delle facciate dei palazzi, le tradizioni, le risorse enogastronomiche e le produzioni dell’eccellenza artigianale e agroalimentare.

La manifestazione anche per questa seconda edizione è promossa dalla locale Pro Loco in collaborazione con il “Catania Club Alfa Romeo”, ed inoltre “Junior Racing Team Siracusa”, “Promotor Sport Siracusa”, “Moto Club Siracusa”, “Team Noto Corse”, e gode come sempre del patrocinio dell’Assessorato al Turismo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta.

Sarà ancora una volta una domenica ritmata dalla voce di Giancarlo Cultrera, “Principe Giank”, e segnata dalla calda accoglienza e ospitalità canicattinese, delle sue realtà associative e produttive, per conoscere con visite guidate oltre ai luoghi suggestivi della città, come il Museo TEMPO (Museo del Tessuto, dell’Emigrazione e della Medicina Popolare inserito nel Sistema Rete Museale Iblei), l’antica Cripta della Chiesa delle Anime Sante, la Chiesa Madre e il Liberty dei palazzi e della abitazioni cittadine, anche la storia di una delle più prestigiose auto italiane nel mondo, l’Alfa Romeo, apprendere del mondo delle corse e attraversare, com in un viaggio, la storia del motociclismo.

Nel corso dell’appuntamento canicattinese c’è spazio anche per la solidarietà ambientale, infatti, in concomitanza con la campagna nazionale “Urban Nature” lanciata in tutta Italia dal WWF il 7-8 ottobre, la Pro Loco organizza la vendita di felci, il cui ricavato servirà a costruire oasi verdi all’interno degli Ospedali pediatrici.

Questo il programma dell’appuntamento:

– Ore 8:30, raduno e colazione offerta dagli organizzatori in Piazza Caduti di Nassiriya

– Ore 10:00, inizio corteo delle auto e moto partecipanti per la centralissima via Vittorio Emanuele per raggiungere Piazza XX Settembre con presentazione tecnica delle singole autovetture e moto davanti al Palazzo Municipale;

– Ore 10:30, esposizione delle auto e moto in Piazza XX Settembre e inizio visite guidate;

– Ore 11:00, apertura in Piazza XX Settembre degli stand per la degustazione di prodotti tipici locali, ad iniziare dai cannoli e dalle zeppole, e delle produzioni eccellenti del territorio canicattinese, dal miele all’olio;

– Pranzo di chiusura a Canicattini Bagni a cura delle varie attività commerciali e della ristorazione locale.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

