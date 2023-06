Donato al Museo del cioccolato di Modica IGP il plastico del Convento e della chiesa di Sant’Antonino di Scicli

di Press Service

09/06/2023

Interessante iniziativa al Museo del Cioccolato di Modica per la donazione del plastico del progetto di recupero e riuso del Convento e della chiesa di Sant’Antonino di Scicli, redatto dall’Architetto Irma Avola a corredo della tesi di laurea in Architettura conseguita lo scorso 23 marzo presso l’Università Kore di Enna.

Il plastico è stato riprodotto in cioccolato dal Maestro Aldo Puglisi presente all’evento.

La cerimonia di consegna, nel salone Principe Ranieri di Modica del Museo del cioccolato, alla presenza del Sindaco della Città Maria Monisteri, è stata preceduta dalla presentazione del video utilizzato per discutere la tesi.

Presente un folto pubblico, di giovani studenti in rappresentanza dei licei musicale, classico e artistico della città, disposto attorno all’Italia in miniatura. Presenti il Dirigente Scolastico Sergio Carruba, e i professori Maria Terranova, Stefano Marina e Carmelo Rendo.

Ospiti di riguardo l’architetto Alessandro Ferrara già sovrintendente ai BB.CC. della provincia di Ragusa e la professoressa Giuseppina Trovato.

Dopo i saluti di benvenuto del Direttore del Consorzio Nino Scivoletto e il messaggio di lapiriana memoria, “i giovani sono come le rondini, sentono per primi l’arrivo della primavera” di Grazia Dormiente Direttore Culturale, è intervenuta, in collegamento video tramite la piattaforma Zoom, la professoressa Antonella Versaci docente di Restauro alla Università Kore di Enna , relatrice della tesi, che nel suo intervento ha rinnovato i complimenti a Irma Avola per l’interessante progetto , sia rispetto al recupero che al riuso del monumento.

Irma Avola ha quindi illustrato in soli otto minuti e con una straordinaria chiarezza, la tesi nei suoi tratti salienti commentando le bellissime immagini del correlato video.

Quindi l’atteso intervento del Sindaco Maria Monisteri che, sottolineando come nella sua veste di primo cittadino guardi alla sua città e soprattutto ai giovani che ne rappresentano il futuro, con particolare riguardo, si è congratulata con Irma Avola elogiandone l’impegno profuso per la realizzazione della tesi e ringraziando il Maestro Aldo Puglisi per avere realizzato il plastico , sottolineando altresì, come sia inscindibile il legame della città con il suo cioccolato.

Prima della svelatura del plastico ad opera del Sindaco Monisteri e dell’Architetto Irma Avola, ai presenti sono state distribuite barrette di cioccolato di Modica IGP con astucci dedicati all’evento.

