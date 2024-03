Modica (RG) – DXD Calici di Vita, l’evento solidale itinerante della delegazione siciliana dell’Associazione nazionale delle Donne del Vino, fa tappa a Modica. L’appuntamento con il wine dinner è per sabato 16 marzo 2024 alle ore 20.30 presso il ristorante Fattoria delle Torri delle sorelle Francesca e Carla Barone. Si tratta del nono appuntamento della lodevole iniziativa delle donne del vino siciliane che continuano a tenere alta l’attenzione sullo scottante tema della lotta contro la violenza sulle donne, dando un sostegno concreto alle associazioni del territorio che operano nel sociale per combattere questo dilagante fenomeno.



Parte del ricavato della cena del 16 marzo, che è aperta al pubblico, e l’intero incasso dell’asta solidale delle bottiglie di vini donate dalle donne del vino, che si svolgerà alla fine della cena, andranno in favore dell’associazione Ipso Facto che offre servizi e attività dedicati alle donne, anche attraverso lo sportello antiviolenza “Fuori dall’ombra” che garantisce accoglienza, assistenza e sostegno psicologico alle donne che necessitano di aiuto. “Vogliamo dire un sentito grazie alle Donne del Vino per l’interesse mostrato verso la nostra associazione che, da oltre 10 anni è impegnata a supportare e ad accompagnare le donne nel loro percorso di uscita dalla violenza” – ha commentato la Prof.ssa Teresa Floridia, Presidente di Ipso Facto. “Ringraziamo, inoltre, la Fattoria delle Torri, in particolare la chef Francesca Barone e tutto il suo staff, per la disponibilità e per la sensibilità con cui hanno accolto tale tematica”.

Un impegno, quello delle donne del vino, che continua nel ricordo di Marisa Leo, vittima di femminicidio nel 2023, che era stata tra le promotrici di DXD Calidi di vita.

“Riflettere, stare insieme, degustare ottimi vini in abbinamento a piatti del territorio. La violenza si contrasta anche così, con serietà e leggerezza” – afferma Roberta Urso, delegata per la Sicilia dell’Associazione Le Donne del vino. “Anche in questa nona tappa di DXD – continua Urso – siamo liete di poter accompagnare Ipso Facto, una delle realtà siciliane che ogni giorno sono in prima linea nella lotta alla violenza su donne e minori. Con questo evento la nostra delegazione fa la sua parte a sostegno degli operatori del centro antiviolenza e questa rappresenta una bella occasione per il territorio di Modica e Ragusa tutto per fare altrettanto, trascorrendo una piacevole occasione di riflessione insieme. Ringraziamo in particolare le responsabili della Fattoria delle Torri che con grande entusiasmo hanno accolto la proposta di ospitare DXD, nella consapevolezza di dare un contributo concreto ed immediato, mostrando nello stesso tempo sensibilità ed un alto senso di responsabilità” – ha concluso Roberta Urso.

Ad ospitare il wine dinner sarà Fattoria delle Torri, uno dei ristoranti storici della città di Modica avviato nel 1985 da Giuseppe Barone, papà di Francesca e Carla. Le due sorelle, da diversi anni, hanno raccolto il testimone dal papà e preso le redini dell’attività, che nel tempo si è trasferita a Modica bassa. Oltre alla presenza nelle guide di settore più importanti, Fattoria delle Torri ha conquistato il Premio “Top di domani 2023” di Touring Club e, grazie al grande lavoro di Francesca in cucina e di Carla in sala, il ristorante è stato inserito nella classifica dei migliori ristoranti di cucina d’autore di 50 Top Italy, posizionandosi al 35° posto. Francesca Barone ha anche conquistato il premio “Giovane chef dell’anno 2023” di 50 Top Italy.

Menu del wine dinner

Carciofo ripieno, crema di ceci al coriandolo e salsa verde

Pastratedda, cipolla bruciata, sanapo e limone

Pancia di maiale, scarola uvetta e olive e salsa piccante

Brownies al carrubo, gelato di cachi e cremoso al cioccolato

Per prenotazioni:

Fattoria delle Torri

Vico Napolitano 14, Modica (RG)

Tel. 0932 751286+39 0932





