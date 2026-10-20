Cosa sta succedendo

Da questa mattina, martedì 20 ottobre, molti clienti di Revolut non riescono ad accedere all’app e al sito, a pagare con la carta né a fare prelievi agli sportelli. Il disservizio riguarda utenti in Italia e nel resto d’Europa. All’origine c’è un guasto di Google Cloud nella regione di Londra, dove si trovano i server che reggono diversi servizi della banca digitale.

Revolut non funziona: cosa sta succedendo

I problemi sono cominciati nelle prime ore del mattino. Secondo Sky TG24, il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, ha registrato oltre 1.500 segnalazioni, con un picco intorno alle 9. Riguardavano:

l’ accesso al sito nel 40% dei casi;

nel 40% dei casi; l’ app nel 39%;

nel 39%; i bonifici nell’11%.

Revolut: i soldi dei clienti sono al sicuro?

La banca è intervenuta su X per rassicurare i clienti. «Stiamo attualmente riscontrando un’interruzione che interessa diversi servizi», ha scritto Revolut, come riporta il Fatto Quotidiano. «Possiamo confermare che il denaro e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro. Ci scusiamo con tutti coloro che ne sono stati colpiti per gli eventuali disagi causati».

Perché Revolut è down: il guasto di Google Cloud

La causa del blocco è nel cloud. Google ha segnalato problemi nella regione europe-west2, cioè il polo di data center di Londra. Sulla propria pagina di stato ha parlato di «elevati tassi di errore» e di «interruzioni intermittenti della rete» su più servizi.

Secondo The Register, l’interruzione è cominciata alle 6:08 ora di Greenwich, le 8:08 in Italia. Ha colpito in particolare la zona europe-west2-b, una delle tre della regione londinese. Tra i servizi Google coinvolti ci sono:

Cloud Run e Google App Engine;

Google Kubernetes Engine;

Cloud Filestore e Google Cloud NetApp Volumes;

BigQuery Data Transfer Service;

Managed Service for Apache Kafka.

Google ha spiegato che i suoi tecnici stavano ancora indagando sulla causa, senza indicare un orario di ripristino. Ai clienti colpiti ha suggerito, dove possibile, di spostare i propri carichi di lavoro su un’altra località disponibile.

Non solo Revolut: le altre segnalazioni nel Regno Unito

Su Downdetector sono comparse segnalazioni di problemi anche per altre aziende, soprattutto britanniche. Tra queste:

le banche Lloyds e HSBC ;

e ; il servizio postale Royal Mail e il corriere DPD ;

e il corriere ; il gruppo di telecomunicazioni BT ;

; il portale immobiliare Rightmove ;

; Cloudflare e la catena Screwfix.

Si tratta di segnalazioni degli utenti. Al momento non risultano conferme da parte delle singole aziende, tranne Revolut.

Revolut down: quando torna a funzionare

Nel primo pomeriggio non c’era ancora una conferma ufficiale del ripristino dei servizi. Revolut ha fatto sapere di essere al lavoro sul problema da quando è stato individuato, ma non ha indicato tempi. Gli aggiornamenti arrivano dai canali ufficiali della banca e dalla pagina di stato di Google Cloud.