A Cassola (Vicenza)

Un bambino di tre anni è morto questa mattina nella sua abitazione a Cassola, in provincia di Vicenza. A trovarlo senza vita è stata la madre, che poco prima di mezzogiorno ha dato l’allarme al 118. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato colto da un arresto cardiaco.

Le ipotesi sulla causa

Sulla dinamica non ci sono ancora certezze. La prima ipotesi è che sia stato un rigurgito a provocare l’arresto cardiaco. A chiarire con esattezza cosa sia successo sarà l’autopsia, attesa nei prossimi giorni.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del Suem, un’automedica e l’elisoccorso partito da Treviso, come riporta il Resto del Carlino. Per diverso tempo il personale sanitario ha praticato le manovre di rianimazione, ma per il bambino, come ricostruisce anche il Dolomiti, non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori sono intervenuti nel primo pomeriggio insieme ai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e ai colleghi di Romano d’Ezzelino. Le forze dell’ordine stanno svolgendo ulteriori accertamenti sulla vicenda.