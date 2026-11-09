Un nuovo e prestigioso riconoscimento per Ruggero Sardo, volto noto della televisione e della radio siciliana, che sabato 21 novembre 2026, alle ore 10, riceverà il Premio Sikelos – Eccellenze di Sicilia, nella suggestiva cornice dell’Aula del Consiglio di Palazzo degli Elefanti, a Catania.

Con oltre trent’anni di carriera nel mondo della comunicazione e dello spettacolo, Ruggero Sardo è uno dei conduttori più conosciuti e apprezzati dal pubblico siciliano. Alla carriera televisiva ha affiancato quella radiofonica e la conduzione di numerosi spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi istituzionali. Tra le esperienze più recenti figurano Isola Verde, su Antenna Sicilia, e L’Isola dei Tesori, sulle frequenze di Radio Studio 90 Italia. Attualmente conduce il programma tv “Casa mia, la scelta perfetta”, su Antenna sicilia e Telecolor.





Conosciuto anche come il gentleman della conduzione siciliana, Sardo ha sempre mantenuto un forte legame con la propria terra, raccontandone le tradizioni, i protagonisti e le eccellenze attraverso il suo lavoro. La cerimonia del Premio Sikelos, presieduto dal Cavaliere Andrea Finocchiaro, si svolgerà alla presenza delle autorità istituzionali. A moderare gli interventi sarà il giornalista Marcello Proietto di Silvestro. Per Ruggero Sardo, il riconoscimento rappresenta un ulteriore importante traguardo in un percorso professionale costruito con passione, professionalità e un profondo amore per la Sicilia.

Luogo: piazza duomo, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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