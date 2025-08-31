Un cammino di ricerca, un atto di fiducia, una testimonianza sincera. Con “Eccomi, Manda me”, Sandro Gialì firma il suo esordio nel panorama editoriale, proponendo un’opera che non si limita a raccontare, ma invita il lettore a compiere un vero e proprio percorso interiore. Il libro, disponibile da oggi su Amazon in formato ebook e cartaceo, non nasce come romanzo di intrattenimento, bensì come la narrazione autentica di un giovane che, tra conquiste e cadute, ha imparato ad ascoltare il richiamo silenzioso della fede. Una voce che non grida, ma sussurra con dolcezza, trasformando fragilità in forza e smarrimento in resurrezione. Con uno stile diretto e disarmante, Gialì accompagna il lettore attraverso le pieghe più intime dell’esistenza: delusioni, amori, paure, abbandoni. Fino all’incontro con un Dio che non pretende perfezione, ma verità; un Dio che non impone la sua presenza, ma si lascia scoprire nel silenzio, nella solitudine, nella sofferenza di chi cerca. Eccomi, Manda me diventa così un atto di fiducia, il “sì” di chi sceglie di amare veramente, accettando di lasciarsi trasformare, rinunciare, ricominciare. Un messaggio universale che parla a chiunque abbia il coraggio di porsi domande profonde sul senso della vita.

Il volume si arricchisce della presentazione e della conclusione curate da Giuseppe Martorana, aspirante giornalista pubblicista con esperienze al Giornale di Sicilia e all’agenzia di stampa Italpress, che con il suo contributo offre una chiave di lettura autorevole e profonda dell’opera. Importante anche la prefazione di Don Roy Benas, sacerdote della Diocesi di Trieste, che introduce il lettore a un viaggio spirituale e umano al tempo stesso.





Luogo: villalba, VILLALBA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.