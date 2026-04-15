I soci hanno provveduto a rinnovare all’unanimità la propria fiducia ai componenti uscenti dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” integrando il vecchio Direttivo di tre consiglieri facenti parte da tempo della base sociale.

I soci ordinari ed aderenti riuniti nella sede operativa di via Mariano Stabile “Complesso monumentale ex Badia – Centro attività e studi per la salvaguardia della Legalità e dal rischio derivante dalla criminalità” hanno proceduto ad esaminare ed approvare il “Rendiconto 2025 per cassa mod. D” illustrato dal Tesoriere Fabio Falcone, ad ascoltare ed approvare la ”Relazione sulle attività svolte dall’Associazione” illustrata dal Presidente uscente Giuseppe Palilla.





Nel nuovo Direttivo sono stati riconfermati tutti gli uscenti: Giuseppe Palilla, compagno di Liceo di Rosario Livatino insegnante in pensione; Riccardo La Vecchia insegnante di Latino e Greco nel liceo Ugo Foscolo di Canicattì, lo stesso frequentato da Rosario Livatino; Fabio Falcone, impiegato; ed Eleonora Mortellaro, insegnante di scuola primaria. La Vice Presidente uscente Valentina Garlandi invece aveva preannunciato di voler continuare a dare il suo contributo da semplice Socia. A loro si aggiungono Giuseppe Ferrante Bannera, agente di commercio in pensione; Vincenzo Guarneri, docente dell’istituto agrario Rosario Livatino di Canicattì; e Vincenzo Gallo, Giornalista.





All’interno del Direttivo, nella prima seduta utile di insediamento, si provvederà ad attribuire le cariche sociali che potrebbero essere riconfermate e a valutare eventuali ulteriori nuove richieste di iscrizione all’Associazione.

Nel corso della trattazione del punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” i soci hanno indicato tutta una serie di iniziative da mettere in cantiere durante il triennio per diffondere la Testimonianza e l’Esempio di Rosario Livatino in tutte le agenzie educative presenti sul territorio e fuori la Sicilia ed anche di realizzare opere a vantaggio dei diversi territori.





Confermata la massima disponibilità a condividere iniziative comuni improntate alla Legalità, Giustizia, Fede e Carità con singoli cittadini, associazioni ed istituzioni.

“Ricordo che alla nostra Associazione possono aderire tutti –dice Giuseppe Palilla, presidente uscente- basta presentare apposita domanda, condividere le nostre finalità e principi e non essere in conflitto con lo Statuto che è indicato in sintesi sul sito istituzionale”.

Luogo: Complesso monumentale ex Badia – Centro attività e studi per la salvaguardia della Legalità e dal rischio derivante dalla criminalità, via Mariano Stabile , snc, CANICATTI’, AGRIGENTO, SICILIA

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