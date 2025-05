“ Il Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG) accoglie con profonda emozione e grande speranza l’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV, salutandolo come guida spirituale e simbolo universale di rinnovamento, dialogo e pace” . Lo ha detto Natalia Re, presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, che aggiunge:”La sua visione di una Chiesa ponte, aperta al mondo e capace di camminare con umiltà accanto agli ultimi, rappresenta un messaggio potente che ci interpella profondamente come cittadini e come costruttori di comunità solidali. Particolarmente significativo per il Movimento è l’accento posto dal Santo Padre sulla pace “non come semplice assenza di conflitto, ma come scelta quotidiana e responsabilità condivisa”, in perfetta sintonia con i valori fondanti della gentilezza come via concreta per il cambiamento sociale e umano. “Papa Leone IX è già per noi segno e viatico – prosegue Re – una guida capace di unire, di parlare al cuore non solo dei credenti, ma anche dei laici e di ogni donna e uomo di buona volontà. Il suo messaggio restituisce alla Chiesa un ruolo centrale come lievito di umanità e speranza per il mondo.” Il Movimento Italiano per la Gentilezza- conclude -e’ presente in numerose città italiane con iniziative educative, culturali e civiche, rinnova il proprio impegno al servizio del bene comune e auspica di camminare in sintonia con il nuovo pontificato, condividendo l’impegno per una società più giusta, empatica e inclusiva”

