La Flaei Cisl Palermo Trapani consolida, confermandosi primo sindacato, la sua presenza nel Fondo integrativo pensionistico (Fopen) riservato ai dipendenti del Gruppo Enel e alle aziende del settore elettrico, ottenendo alle recenti elezioni dei delegati, a Palermo il 49,82 per cento dei voti (413 su 829 votanti) e a Trapani l’82,74 per cento (182 voti su 197). Il fondo pensione negoziale, nato grazie alla contrattazione collettiva, consente di costruire una pensione integrativa destinando il TFR, un contributo a carico del lavoratore e un contributo del datore di lavoro. “Un grande risultato per la nostra Federazione – spiega il segretario Flaei Cisl Palermo Trapani, Carlo Santodonato – che conferma quanto i lavoratori ci riconoscano l’impegno di ogni giorno per tutelare questa categoria e la capacità di ascolto dei nostri delegati”. Un plauso anche dalla segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami “il risultato premia l’azione quotidiana della nostra Flaei Cisl pronta a tutelare i lavoratori del settore elettrico anche davanti ai tanti mutamenti del mercato dell’energia e alle sfide del futuro”.





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