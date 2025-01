Grande successo a livello nazionale per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Palermo. Toti Amato è stato riconfermato nel Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), mentre Mario Marrone è stato eletto sia nel Comitato centrale che nella Commissione albo odontoiatri nazionale (Cao).

Questi risultati sono emersi al termine delle tre giornate elettorali degli Ordini provinciali, che si sono svolte a Roma nel fine settimana e hanno definito la nuova governance nazionale per il periodo 2025-2028.

La Federazione nazionale continuerà a essere guidata da Filippo Anelli, presidente dell’Omceo di Bari. La lista unica “Innovare la Professione”, capeggiata proprio da Anelli, ha ottenuto un consenso unanime, conquistando tutti i 15 posti disponibili per i componenti medici del Comitato centrale.

Una leadership solida, orientata alla continuità e all’innovazione, che conferma la fiducia nella squadra uscente e nella sua visione del futuro della professione. “Esprimiamo profonda gratitudine a tutti coloro che hanno rinnovato la loro fiducia nei nostri confronti – dichiarano Toti Amato e Mario Marrone –. Il risultato ottenuto è il frutto di un lavoro collettivo che ha sempre valorizzato il dialogo e la collaborazione tra tutti gli Ordini. Continueremo a rappresentare con impegno tutti i colleghi e a lavorare per la tutela della salute pubblica, promuovendo il ruolo fondamentale della professione medica e odontoiatrica nel nostro Paese”.

Le sfide per il futuro della professione

La Fnomceo, attraverso il nuovo Comitato direttivo e la Commissione Cao, si prepara ad affrontare importanti sfide per il prossimo triennio. Tra le priorità individuate dalla lista vincente, spiccano la tutela del Servizio sanitario nazionale, la revisione del Codice deontologico e la depenalizzazione dell’atto medico. Un altro punto chiave è la valorizzazione dei principi etici e del ruolo sociale della professione, anche attraverso strategie di comunicazione più efficaci.

Per il settore odontoiatrico, la Commissione Cao nazionale sarà composta da nove membri eletti dai 106 presidenti delle Commissioni territoriali, con i primi quattro che entreranno automaticamente a far parte del comitato direttivo insieme ai 15 medici selezionati dagli Ordini provinciali. La “nuova” Cao pone al centro del proprio operato parole chiave come autorevolezza e responsabilità, mirando a una riforma dei fondi sanitari che garantisca ai pazienti la libertà di scelta del proprio medico curante senza vincoli e condizionamenti. Altri obiettivi strategici riguardano la lotta contro la commercializzazione della professione, l’introduzione di un tariffario di riferimento per le prestazioni odontoiatriche, mai realizzato fino ad oggi, e la proposta di riforma della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), con l’intento di sbloccare numerosi procedimenti disciplinari ancora pendenti.

Formazione, sicurezza e valorizzazione del ruolo femminile

La formazione continua dei medici e il rafforzamento delle rappresentanze ordinistiche sono elementi centrali per il nuovo Comitato direttivo. Il miglioramento della sicurezza sul lavoro e la promozione dell’unità della categoria saranno al centro dell’azione dei nuovi vertici, con una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni di professionisti e alle donne, per garantire un futuro alla professione attraverso una maggiore inclusione e valorizzazione del contributo femminile.

Le elezioni della Fnomceo segnano quindi un passaggio strategico per il settore medico e odontoiatrico italiano, delineando un percorso di continuità e innovazione, che punta a rafforzare la tutela della salute pubblica e a garantire un sistema sanitario più equo ed efficiente.

