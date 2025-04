Palermo, 3 aprile 2025 – La Fiom Cgil conferma la propria rappresentanza sindacale alla Siram Veolia, eleggendo Vincenzo Pollaccia. Le elezioni delle Rsu nell’azienda che ha in appalto i lavori di manutenzione di impianti tecnologici al Palazzo di giustizia, nelle carceri Ucciardone, Pagliarelli, Malaspina e all’Inps, si sono svolte ieri. “ I lavoratori, che ringraziamo,- dice il segretario generale della Fiom Palermo Francesco Foti- confermano la fiducia nella nostra sigla, che ha condotto un periodo di conflitto con l’azienda su temi importanti come la sicurezza e gli inquadramenti, ottenendo risultati positivi”. Foti ricorda “le condizioni di precarietà, sotto il profilo della sicurezza che vivevano i lavoratori impegnati sulla terrazza del tribunale, da noi denunciate ottenendo cambiamenti significativi”, così come “la battaglia per l’acqua, che l’azienda aveva unilateralmente tolto agli operai, violando il testo unico sulla sicurezza”. Altro risultato ottenuto, aggiunge Foti “è quello sul riconoscimento degli inquadramenti in rapporto alle reali mansioni svolte”. “Adesso- continua il segretario della Fiom “abbiamo appreso che l’azienda si è aggiudicato l’appalto per le manutenzioni dei depuratori Amap di Palermo e provincia. Auspichiamo che si apra subito il confronto per la verifica delle condizioni di sicurezza”. Foti conclude con un ringraziamento a Pollaccia per il lavoro svolto e con un augurio per quello che continuerà a svolgere. “La Fiom – conclude- sarà sempre al fianco dei lavoratori per l’affermazione dei loro diritti e per la sicurezza sul lavoro”.



