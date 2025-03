Palermo. Grande risultato per la UilCom Sicilia, guidata dal segretario generale Marco Scramuzza, alle elezioni delle rsu ed rls di Tim che si conferma così il primo sindacato dell’isola. Il 97% dei votanti ha, infatti, premiato l’impegno, gli obiettivi e il lavoro di squadra della UilCom Sicilia con 351 preferenze. E il segretario Orazio Di Giovanni conclude: “Dati alla mano al nostro sindacato spettano cinque rappresentanti sindacali su nove (Lorenzo Cannella, Luigi Cuccia ed Ezio Orlando) e due rappresentanti per la sicurezza su tre (Marco Scramuzza e Orazio Di Giovanni). Un successo, ringraziamo tutti coloro che hanno riposto fiducia in noi. Continueremo adesso a lavorare sempre e solo nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori”.







Eletti:

Marco Scramuzza

Orazio Di Giovanni

Lorenzo Cannella

Luigi Cuccia

Ezio Orlando













