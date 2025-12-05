Primo libro della Trilogia del Destino, Epic fantasy di Elisabetta Ricciuti che ci racconta della terra di Dann dilaniata da una guerra, con genocidio in atto, di cui non si conoscono le cause.

Bres, un adepto delle Arti scoprirà la verità in una cerimonia d’iniziazione durante la quale un misterioso Marchio Proibito gli si incide sul petto. Il suo ruolo è quello di liberare la divinità a cui appartiene quel marchio, solo così la guerra finirà. Tra ostacoli e l’incontro con il Principe Ferdia che conosce Bres sin da piccolo, una sola domanda scuote le coscienze: chi è realmente Bres e perché riesce a spezzare maledizioni ostiche per eroi leggendari?





Ruggero Sardo presenta l’incontro con l’autrice Elisabetta Ricciuti che dialogherà con l’illustratrice e cartografa di Lia Carafa e l’illustratrice Giorgia La Pica di Drù Na Dann e Massimo Nicotra responsabile dell’agenzia Cyclope i_DEA che segue l’autrice.

Info sull’autrice

Elisabetta Ricciuti si laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo all’Università di Messina e consegue un master in sceneggiatura seriale alla Scuola Holden di Torino. Tra il 2021 e il 2022 realizza due podcast di viaggio: L’Italia in Intercity, prodotto da Loquis e Trenitalia, per cui viaggia in veste di ritrattista, e Le Vie di Francesco, una co-produzione Loquis e Anas. Dal febbraio 2022 lavora all’universo narrativo Epic Fantasy Drú na Dann, in cui ambienta la Trilogia del Destino.

Luogo: Piazza Scammacca, catania, Piazza Scammacca, CATANIA, CATANIA, SICILIA

