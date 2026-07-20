



Palermo. L’ondata di caldo che sta colpendo il nostro territorio impone senso di responsabilità e interventi immediati. La segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e Paolo Campisi, coordinatore Uil per la provincia di Enna lanciano quindi un appello alle istituzioni, alle aziende e a tutta la comunità affinché nessuno venga lasciato solo di fronte a un’emergenza che mette seriamente a rischio la salute delle persone. Particolare attenzione agli anziani e ai soggetti più fragili ma è indispensabile garantire la massima tutela anche ai lavoratori che operano all’aperto, in particolare nei servizi primari o essenziali, cantieri edili e nei campi, dove il caldo può trasformarsi in un grave rischio per la salute e la sicurezza. “Chiediamo il rispetto delle ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza, la rimodulazione degli orari di lavoro nelle ore più fresche della giornata, pause adeguate, disponibilità di acqua e aree d’ombra e, soprattutto, il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza. Nessuna esigenza produttiva può prevalere sul diritto alla salute, affermano Lionti e Campisi -. E invitiamo tutti a prestare attenzione agli anziani che vivono soli, offrendo aiuto e verificando che non si trovino in condizioni di difficoltà. La solidarietà è uno strumento fondamentale per proteggere la comunità”. I segretari, infine, hanno riconosciuto l’impegno, sino ad oggi, svolto dalle categorie sindacali nel monitoraggio dello stato di salute e delle condizioni dei lavoratori. “Un‘attività che – ricordano – deve essere sempre attenta e costante. La vita umana viene prima di qualsiasi interesse economico”.





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