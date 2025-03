“Siamo consapevoli della gravità dell’emergenza idrica che stiamo vivendo e apprezziamo gli sforzi fatti da AMAP nella gestione di questa grave situazione. Allo stesso tempo però non possiamo non prestare la massima attenzione alle richieste dei cittadini che vivono sulla propria pelle alcuni disagi cui occorre porre rimedio. Da settimane infatti, i cittadini dei quartieri Tommaso Natale, Marinella e Cardillo si ritrovano senza acqua anche nei giorni in cui è prevista l’erogazione a causa di un flusso troppo flebile che non permette un normale utilizzo. Siamo al lavoro per conoscere le cause di questo disservizio e porvi rimedio. In settimana incontreremo l’Assessore al ramo e la governance di AMAP per valutare insieme a loro quali interventi mettere in atto con assoluta urgenza così da rispondere alle legittime richieste dei cittadini cui va la nostra vicinanza” lo dichiarano i consiglieri comunali della DC Domenico Bonanno e Viviana Raja insieme al vice Presidente della 7a circoscrizione Fabio Costantino.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.