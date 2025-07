Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare Sicilia, per voce del presidente Filippo Parrino e del responsabile regionale Mimmo Pistone, esprimono profonda preoccupazione per l’ennesima emergenza incendi che sta devastando la Sicilia in questi giorni, mettendo a nudo l’inefficacia della macchina regionale nella gestione della prevenzione e del contrasto agli incendi boschivi.

«Stiamo assistendo all’ennesimo disastro annunciato – dichiarano Parrino e Pistone – con roghi che bruciano chilometri di macchia mediterranea, interi polmoni verdi che rappresentano una risorsa ambientale, turistica ed ecologica fondamentale per la nostra isola. I danni all’agricoltura e all’agroalimentare sono enormi: uliveti, vigneti, frutteti e pascoli distrutti dalle fiamme, aziende agricole e cooperative messe in ginocchio da una situazione che si ripete con drammatica puntualità ogni estate.»





I rappresentanti del movimento cooperativo siciliano sottolineano come la gestione regionale si sia dimostrata ancora una volta inadeguata: mancanza di prevenzione, assenza di piani efficaci di monitoraggio e di presidio del territorio, carenza di mezzi e personale. «È intollerabile – affermano – che ogni anno la Sicilia si trovi impreparata ad affrontare un fenomeno ampiamente prevedibile, con conseguenze devastanti per il territorio, per le comunità rurali e per l’economia agricola.»

A tal proposito chiediamo al Governo Siciliano:

La realizzazione di un piano straordinario pluriennale per la prevenzione incendi, per la manutenzione e pulizia dei boschi, per sorveglianza attiva e nella gestione sostenibile del territorio;

L’istituzione di un fondo regionale per le aziende agricole danneggiate dagli incendi, con procedure snelle e immediate per l’accesso ai ristori e alla ricostruzione delle attività colpite;





Un osservatorio permanente sui cambiamenti climatici e i rischi ambientali, che integri il lavoro scientifico con la pianificazione strategica territoriale, coinvolgendo attivamente i soggetti della cooperazione, gli enti locali e le associazioni ambientaliste;

A tal proposito chiederemo un confronto con i vertici del Governo Regionale al fine di confrontarci sulle nostre proposte.

«La cooperazione – concludono Parrino e Pistone – è pronta a fare la propria parte, ma servono volontà politica, investimenti veri e una visione di lungo periodo. Senza una svolta immediata, rischiamo di perdere per sempre un patrimonio naturalistico, economico e culturale che non ha eguali al mondo.»





Filippo Parrino, Presidente Legacoop Sicilia

Domenico Pistone, Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia

Luogo: Legacoop Sicilia, Via Alfonso Borrelli, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

