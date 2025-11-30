Dopo il successo della prima presentazione a Villa Niscemi a Palermo, arriva nella Città di Alcamo per una nuova presentazione ANÁSTASIS, la personale itinerante di scultura dell’artista Ignazio Campagna, ospitata dal 3 al 7 dicembre 2025 presso la Sala Mostre Nicola Rubino del Centro Congressi Marconi (inaugurazione 3 dicembre ore 17.00).

Curata da Carla Tocchetti e promossa da UNITRE Alcamo Università delle Tre Età, questa mostra itinerante propone un percorso espositivo che indaga il tema della rinascita, collegata al tema universale della emigrazione e della vicenda personale dell’artista di origini bagheresi che rientra nella sua Terra Madre dopo cinquantasei anni di vita artistica al Nord. Attraverso una selezione di opere caratterizzate da un forte dinamismo materico e formale, realizzate in ottone, marmo, legno, terracotta, tela, ANÁSTASIS — dal greco “resurrezione” — è un invito a riflettere sui processi di trasformazione interiore e collettiva, raccontati attraverso sculture e installazioni che uniscono potenza espressiva e ricerca contemporanea.

L’inaugurazione si terrà venerdì 3 dicembre 2025, alle ore 17:00, alla presenza dell’Artista e della Curatrice, nella Sala Mostre Nicola Rubino del Centro Congressi Marconi in Corso VI Aprile 119, Alcamo (TP). Gli orari di apertura sono dal mercoledì al sabato 9.30–12.30 / 15.30–18.30 e la domenica 9.00–12.30.

La manifestazione nella Città di Alcamo gode del patrocinio di UNITRE Alcamo Università delle tre età, oltre che degli enti che hanno sostenuto l’edizione palermitana Comune di Palermo, Kiwanis Palermo Cibele e APA – Accademia Psicologia Applicata, con la collaborazione di Mail Boxes Etc. Bagheria e Locatelli Intonaci, Trattoria Don Ciccio, B&B Gandalf il Grigio e Spanò Elettroutensili di Bagheria.









Luogo: Centro Congressi Marconi sala Nicola Rubino, corso VI aprile, 119 Alcamo TP

