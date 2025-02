Domani, 20 febbraio alle 9:30 al Cnr di Capo Granitola si terrà il convegno “Energia rinnovabile in Sicilia: ruolo e prospettive”. L’iniziativa rientrerà nella manifestazione della Cgil regionale nell’ambito della campagna “Cambiamo il futuro della Sicilia”, che vedrà le conclusioni del segretario generale Alfio Mannino.

Tra gli interventi quelli di esponenti dei player del settore come Enel, Terna, Renexia, Erg, inoltre di associazioni ambientaliste, di istituzioni, di lavoratrici e lavoratori, di studenti. “Faremo il punto sullo stato dell’arte- dice Gabriella Messina, segretaria confederale Cgil Sicilia, che terrà l’introduzione -, sugli investimenti e sulle opportunità di nuova occupazione sia diretta che nell’indotto e non solo per quanto riguarda le fonti rinnovali, ma anche al riguardo di un’ impiantistica utile a dare stabilità al sistema, come le reti e gli impianti di storage”.

In apertura i saluti della segretaria della Camera del lavoro di Trapani Liria Canzoneri e di Giorgio Tranchida, responsabile della sede Cnr. Interverranno : Cicero Girolamo Andrea (Enel Green power), Francesco Foti ( Fiom Sicilia), Gaetano Fabio Nicoloso ( Terna Rete Spa), Riccardo Toto ( Renexia), Tommaso Castronovo ( Legambiente), Domenico Falcone (Erg), Pino Foti ( Filctem Sicilia), Anita Astuto (Legambiente), Tommaso Manfrè ( Terna).

Luogo: CNR Capo Granitola, Via del Mare, Torretta Granitola TP, 3, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 20/02/2025

Data Fine: 20/02/2025

Ora: 09:30

Artista: CNR

Prezzo: 0.00

