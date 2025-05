Oggi, a Catania, è stato inaugurato un nuovo impianto di fotovoltaico sociale, realizzato grazie al sostegno di IKEA Italia nell’ambito della campagna EnergyPOP, promossa da AzzeroCO2 in collaborazione con Legambiente. Dopo i progetti realizzati lo scorso anno a Firenze ed Empoli, l’impegno di IKEA Italia nel contrasto alla povertà energetica e nella promozione delle energie rinnovabili arriva quindi anche in Sicilia.

Il progetto è parte integrante della Campagna ‘Compostiamoci bene‘, promossa da IKEA Italia, che dal 2016 si avvale della collaborazione di AzzeroCO2, società di ingegneria e consulenza per la sostenibilità, per sostenere iniziative di rigenerazione ambientale e forestazione. Dal 2023, IKEA Italia ha aderito ad EnergyPOP, la campagna di Responsabilità Sociale d’Impresa ideata per realizzare impianti fotovoltaici su edifici di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di cooperative o associazioni impegnate in ambito sociale, per produrre energia elettrica a beneficio delle persone in condizione di vulnerabilità energetica.

In Italia, più di 2 milioni di famiglie, pari al 7,7% del totale, vivono in condizioni di povertà energetica, una percentuale che in Sicilia raggiunge il 12% (dati OIPE). Si tratta di persone che hanno difficoltà ad accedere a servizi energetici essenziali come il riscaldamento o l’illuminazione. Questa situazione, aggravata dall’aumento dei costi dell’energia, evidenzia l’urgenza di interventi che garantiscano un accesso equo a risorse sostenibili.

L’impianto realizzato a Catania rappresenta quindi una risposta concreta alla problematica: non solo contribuirà a generare un risparmio economico per le famiglie coinvolte, ma promuoverà anche l’utilizzo di energie rinnovabili, con benefici sia per le persone che per l’ambiente.

L’impianto fotovoltaico, nello specifico, è stato realizzato in un edificio di edilizia residenziale pubblica, nel quartiere Librino, gestito dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania (IACP), che ospita 72 famiglie. L’impianto, con una potenza di 19,57 kWp*, ridurrà i costi energetici e ambientali delle abitazioni, evitando ogni anno l’emissione di circa 9040 kg di CO2 equivalente in atmosfera.

L’evento di presentazione del progetto, tenutosi presso il negozio IKEA di Catania, ha visto la partecipazione del Professore Paolo La Greca, Vice Sindaco Comune di Catania, Angelo Sicali, Presidente IACP di Catania, Saverio Fusco, Sustainability Business Partner IKEA Italia Retail, Daniele Bilardi, Market Manager IKEA Catania, Anita Astuto, Responsabile Energia e Clima Legambiente Sicilia e Nicola Merciari, Responsabile commerciale dell’area sostenibilità AzzeroCO2.

“Quanto realizzato a Catania – ha detto il Vice Sindaco di Catania Professore Paolo La Greca – è stato possibile grazie al supporto di IKEA Italia attraverso la campagna ‘Compostiamoci Bene’. Questa iniziativa, che incoraggia i clienti a restituire i loro alberi di Natale, ha un doppio vantaggio: contribuisce al ciclo virtuoso della natura e finanzia progetti dal forte valore sociale e ambientale. Per ogni abete restituito quest’anno, IKEA Italia ha infatti destinato 3 euro alla realizzazione di impianti fotovoltaici, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità, sia ambientale che sociale”.

Gli fa eco Saverio Fusco, Sustainability Business Partner di IKEA Italia “IKEA nasce con l’ambizione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone e questo significa certamente offrire prodotti e soluzioni d’arredo funzionali, accessibili e sostenibili, ma anche partecipare alla vita delle comunità dove il brand è presente, lavorando per mettere in moto ogni giorno un cambiamento positivo a vantaggio delle persone e dell’ambiente, perché la sostenibilità non sia un lusso per pochi”.

L’impianto di Catania opera secondo un sistema di autoconsumo che permette ai condòmini di utilizzare direttamente l’energia prodotta dai pannelli solari durante le ore diurne riducendo la necessità di attingere energia dalla rete elettrica e diminuendo così i costi energetici. Per informare le famiglie di questa opportunità, la campagna EnergyPOP prevede anche un’attività di facilitazione, che svolta in collaborazione con Legambiente: gli incontri, hanno l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie ad una gestione più consapevole dei propri consumi energetici domestici, modificando se necessario le proprie abitudini per ridurre le inefficienze e sfruttare al meglio l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico in dotazione al condominio.

Durante gli incontri nel condominio è stato distribuito un manuale di buone pratiche in versione digitale che fornisce consigli pratici su come ridurre i propri consumi energetici e allinearsi con i ritmi di produzione dell’impianto. Inoltre, a ciascun nucleo familiare, verrà donato un kit contenente una selezione di prodotti IKEA tecnologici e non per migliorare ulteriormente la performance energetica dei consumi domestici e il comfort abitativo.

“Sono grato a IKEA Italia per la straordinaria iniziativa tesa a realizzare il primo progetto di fotovoltaico sociale in Sicilia e soprattutto per aver scelto quest’anno, nell’ambito della Campagna EnergyPOP, un condominio dello IACP di Catania. Un progetto finalizzato al contrasto della povertà energetica, alla promozione delle energie rinnovabili e che costituisce un forte segnale di inclusione sociale – ha dichiarato Angelo Sicali Presidente IACP Catania -. Nello stesso condominio, contemporaneamente a questa realizzazione diventerà operante, grazie ad un protocollo di intesa tra IACP e ASP e con il concreto supporto di IKEA Italia, una struttura dedicata all’orientamento e alla prevenzione in campo sanitario per gli inquilini residenti nei condomini dello IACP. Si realizza così un concreto modello innovativo di welfare sociale per migliorare la qualità della vita e facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari della comunità”.

L’impianto fotovoltaico inaugurato a Librino è molto più di un intervento tecnologico: è un passo concreto verso una transizione energetica che mette al centro le persone e le comunità. IKEA Italia, sostenendo progetti come questo, si impegna a rendere l’energia pulita più accessibile, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e migliorando le condizioni di vita delle famiglie coinvolte. Al tempo stesso, il progetto rappresenta anche un contributo reale alla lotta contro la crisi climatica. Riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e le emissioni inquinanti, si inserisce pienamente negli obiettivi globali di decarbonizzazione, contribuendo alla costruzione di un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

“Con EnergyPOP abbiamo voluto creare un modello concreto di solidarietà energetica che parte dalle persone e torna alle persone attraverso un circolo virtuoso di benefici condivisi – ha dichiarato Nicola Merciari Responsabile commerciale dell’area sostenibilità AzzeroCO2. Il progetto di Librino realizzato grazie ad IKEA Italia è la dimostrazione concreta che la transizione energetica non è un processo distante o irraggiungibile, ma un percorso che deve partire dalle comunità, in particolare da quelle che affrontano maggiori difficoltà. Portare energia pulita e accessibile a 72 famiglie in un quartiere popolare significa trasformare un bisogno in un’opportunità, migliorando le loro condizioni di vita e rendendole artefici del cambiamento”.

“Il progetto di fotovoltaico sociale presentato oggi rappresenta un esempio virtuoso di come la transizione energetica sia al servizio delle persone e delle comunità – ha dichiarato Anita Astuto, Responsabile Energia e Clima di Legambiente Sicilia -. In un territorio come la Sicilia, dove la povertà energetica colpisce una rilevante percentuale della popolazione, interventi come questo non sono solo necessari, ma diventano strumenti di riduzione delle disuguaglianze e di lotta al cambiamento climatico. L’ accesso all’energia pulita deve essere un diritto per tutti”.





Luogo: Catania

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.