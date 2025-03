“Accolgo con grande soddisfazione gli esiti dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Eni Versalis, nel corso del quale il Governo regionale ha ottenuto la garanzia dell’invarianza dei livelli occupazionali in Sicilia. Si tratta di un risultato fondamentale per la tutela dei lavoratori e della continuità industriale del nostro territorio, un tema che ho sostenuto con convinzione fin dall’inizio della vertenza”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.





“Desidero esprimere il mio apprezzamento per l’impegno del Presidente Renato Schifani e dell’Assessore regionale dell’Economia, Alessandro Dagnino, i quali hanno rappresentato con determinazione le istanze della Sicilia, ottenendo anche aperture significative sul fronte della riqualificazione delle aziende collegate allo stabilimento. Un aspetto cruciale che va oltre il semplice mantenimento dell’occupazione, garantendo un futuro solido all’intero indotto industriale”, prosegue la Senatrice.

“La certezza dell’occupazione e della continuità industriale sono punti essenziali per il nostro tessuto economico, e continuerò a monitorare con attenzione ogni sviluppo affinché gli impegni assunti vengano concretamente attuati”, conclude Ternullo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.