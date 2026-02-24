Ennesima aggressione presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – a renderlo noto è il Presidente di CON.SI.PE. – Mimmo Nicotra – che dichiara come ormai è necessaria una revisione legislativa per la gestione di tutti quei detenuti psichiatrici custoditi nelle “Patrie galere”.

Non si conoscono i motivi che hanno causato l’aggressione dei due agenti di Polizia Penitenziaria del carcere del Longano ma trattandosi, verosimilmente, di soggetti con patologie psichiatriche non sarebbe strano che non ci fossero delle reali motivazioni scatenanti.

E’ da tempo ormai che come Con.si.pe. denunciamo l’inadeguatezza delle strutture penitenziarie per custodire detenuti con problemi psichiatrici o psicologici, ma ancora oggi lo status quo non ha visto nessuno, seppur minimo,, segnale di cambiamento.

Al personale di Polizia Penitenziaria barcellonese che ha l’onere di assicurare la sicurezza di molti detenuti psichiatrici si continuano a chiedere quotidiani sacrifici ma adesso, secondo CON.SI.PE. , è arrivato il momento di dare risposte concrete per assicurare turni di lavoro che non finiscano ai Pronto soccorsi degli Ospedali.

Infine, il leader di CON.SI.PE. augura ai Poliziotti Penitenziari vittime dell’ennesima aggressione una pronta e completa guarigione dai traumi subiti.

