Entusiasmo e grande partecipazione hanno accompagnato nei giorni scorsi,

nel Parco delle Madonie, la manifestazione scolastica “Coloriamo il

Nostro Futuro” giunta alla sua 23° edizione. Il programma, ha previsto

lo svolgimento del XX Convegno Nazionale dei minisindaci e

minipresidenti dei Parchi d’Italia con la rappresentanza di ben 47

istituzioni scolastiche provenienti da diverse regioni italiane:

Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio Umbria,

Toscana, i cui partecipanti, hanno dibattuto il valore della legalità e

della cura dell’ambiente.

“Il convegno, è stato l’occasione d’incontro per offrire ai giovani

partecipanti, spunti di riflessione e possibilità di scoprire un

territorio, quale quello del Parco delle Madonie, ricco di cultura,

arte, tradizioni, bellezze naturali, in cui l’accoglienza e il calore di

tutti rendono unici il soggiorno e la permanenza”, così si è espressa la

dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Castellana Sicula,

capofila del progetto.

Ospiti dell’Amministrazione Comunale di Petralia Sottana e dell’Ente

Parco delle Madonie, i mini sindaci e i mini presidenti sono stati

accolti dal Commissario straordinario – Caltagirone nella prestigiosa

sede del Parco, ed a loro è stato rivolto il plauso per essere riusciti

a creare un progetto ambizioso il cui fine è quello di favorire la

conoscenza tra i giovani e creare le basi di un rapporto umano che

supera ogni logica dell’individualismo. Ogni territorio – ha affermato-

ha la sua identità e reca l’impronta ecologica di chi nel tempo lo ha

“curato”. Nella loro storicità ambientale e culturale, essi sono il

risultato di una corretta conservazione e di un miracolo della Natura e

voi, siete – conclude- i degni eredi di questa grande ricchezza. Siate

consapevoli del fatto che, ogni bene e risorsa naturale, deve essere

preservata e conservata per favorire lo sviluppo delle vostre future

generazioni.

Nello spirito del progetto di rete, ogni momento e ogni incontro in

programma, hanno valorizzato la funzione educativa della Scuola nel

realizzare processi di informazione-formazione-educaz ione e favorire

l’affermazione delle condizioni di consapevolezza, condivisione,

partecipazione alle azioni di tutela, valorizzazione ambientale e di

sviluppo sostenibile del territorio, nell’ educare alla cittadinanza

partecipata nel rispetto della legalità -così come espresso e condiviso

dai docenti dell’Istituto.

Per tutti i partecipanti il convegno è stato uno straordinario momento

di incontro che ha permesso di “conoscere per amare, di amare per

apprezzare, tramandare e sviluppare in maniera sostenibile” la bellezza

di un territorio unico come il nostro, di apprezzare il calore, la

generosità e l’accoglienza del popolo madonita, di tornare alle proprie

realtà con occhi nuovi illuminati da grande bellezza, dalla

straordinaria unicità dei colori dei nostri ragazzi che rifulge tutta in

una luce di speranza per il nostro futuro!

Ringraziamo per tutte le attività svolte, la dirigente in pensione

Franca Albanese storica promotrice del progetto, il prof. Gabriele

Geraci, l’attuale dirigente dell’IC Castellana S. – Polizzi G. – Alimena

prof.ssa Maria Grazia Di Gangi e le referenti regionale e nazionale

prof.ssa G. Abbate e ins. M. Lea Li Puma.

