Palermo. “Il tempo pieno deve essere un diritto per tutti, non una risposta riservata ad alcune categorie”. La Uil e la UilFp Sicilia accolgono con favore l’impegno annunciato dal governo regionale per portare a 36 ore settimanali l’orario degli ex Pip ma chiedono che il percorso coinvolga tutto il personale a tempo parziale, senza distinzioni né esclusioni. La richiesta riguarda una platea che il sindacato stima in circa 40mila lavoratrici e lavoratori, compresi ex contrattisti ed ex Asu. Tutte persone che da decenni garantiscono il funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici ma che continuano a fare i conti con retribuzioni insufficienti e prospettive pensionistiche sempre più fragili. Per il sindacato occorre superare etichette e contrapposizioni tra lavoratori. Definizioni come “precari storici” e “part-time involontari” non devono diventare il pretesto per frammentare una vertenza che richiede una risposta unitaria. Dietro quelle formule ci sono persone in servizio da almeno 28-29 anni e, in alcuni casi, dalla fine degli anni Ottanta. Lo stesso commissario Emanuele Ronzoni definisce il part-time nella pubblica amministrazione siciliana “una grave anomalia gestionale con cui bisogna chiudere definitivamente”. Un richiamo all’unità condiviso dai segretari della categoria Salvatore Sampino e Vito Sardo: “Nessuna divisione tra lavoratori che condividono lo stesso bisogno di sicurezza economica e riconoscimento professionale. L’obiettivo deve essere comune e tutti devono arrivare al tempo pieno”. Il sindacato sollecita, inoltre, risposte specifiche per le situazioni più esposte ovvero per il personale impiegato negli enti locali in dissesto finanziario e nel privato sociale sino ad oggi rimasto senza tutele adeguate. Chiede anche di non penalizzare i Comuni che hanno già stabilizzato gli ex Asu assumendosi responsabilità e oneri a fronte di un contributo regionale di poco superiore a 7mila euro per cinque anni. Al Governo e all’Ars chiedono quindi di inserire nella prossima legge di stabilità le risorse necessarie per estendere l’orario di lavoro a tutto il personale interessato superando disparità di trattamento e logiche elettorali. “Basta proclami, ora servono i fatti – affermano Ronzoni, Sampino e Sardo -. Chi da decenni assicura i servizi ai cittadini ha diritto a un lavoro pienamente riconosciuto, a uno stipendio dignitoso e a una pensione adeguata. Nessuno deve restare indietro”.









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