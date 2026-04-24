Giornata di visite sul campo per il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, impegnato a Palermo per monitorare lo stato di attuazione degli interventi finanziati. La delegazione, composta tra gli altri dai i rappresentanti della Commissione europea e l’Autorita’ di gestione del PNES Giorgio Martinelli, è stata accompagnata dall’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, dal direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, dal direttore sanitario Antonino Levita e dal direttore generale dell’INMP, Cristiano Camponi, nella visita ad alcune delle principali strutture aziendali coinvolte nei progetti.

Presenti Prima tappa al Presidio sanitario “Pietro Pisani” di via La Loggia, dove è stato illustrato il servizio del Centro di Pronta Accoglienza per le Dipendenze Patologiche, interessato da interventi nell’ambito dei percorsi terapeutico-riabilitativi personalizzati. La struttura ha usufruito di apposito finanziamento nell’ambito del PNES, per il reclutamento del personale in servizio.

La visita è proseguita nei locali adiacenti destinati ad attività di screening oncologici e a sede di consultorio familiare, con l’obiettivo di ampliare e integrare i servizi territoriali.

Successivamente la delegazione ha raggiunto l’ambulatorio odontoiatrico del PTA Albanese di via Papa Sergio, struttura che rientra tra gli interventi dedicati al potenziamento dell’offerta sanitaria nei contesti più fragili e al miglioramento dell’accesso alle cure con fornitura gratuita di protesi dentaria mobile per le persone meno abbienti.

“Le visite – è stato sottolineato nel corso della mattinata – rappresentano un momento centrale di confronto operativo, utile a verificare da vicino l’avanzamento dei progetti e a condividere buone pratiche nell’ambito di un programma che punta a ridurre le disuguaglianze e a garantire un accesso più equo ai servizi sanitari”.

Il programma prosegue oggi a Palermo con la quarta riunione del Comitato di Sorveglianza, che si terrà nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo dei Normanni. L’incontro sarà dedicato alla verifica dello stato di attuazione del Programma, alla valutazione dei risultati raggiunti e al confronto tra istituzioni, sistema sanitario e partenariato economico e sociale sulle strategie da adottare per rendere sempre più efficace l’azione sul territorio.

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