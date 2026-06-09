È uscito il primo singolo “Mediterraneu vivu”, tratto da “Millemondi – un violino”, musiche senza confini, emozioni senza tempo, primo album di Jane Far, violinista, compositrice e cantante già conosciuta per i singoli originali “Palermitana”, “Meridiem”, “Happiness is in You” ed “Aetherea”. Un progetto musicale che segna una nuova tappa nel percorso artistico dell’autrice, trasformando la sua ricerca sonora in un’opera completa e strutturata.

L’album è diviso in otto tracce, tutte originali, e si presenta come un viaggio musicale tra culture, epoche e identità sonore differenti. Il violino diventa il filo conduttore di una narrazione immersiva che attraversa atmosfere mediterranee, influenze medio-orientali, suggestioni medievali, tango contemporaneo e sonorità latine, dando vita a un’esperienza musicale intensa ed evocativa.





Il brano di lancio è “Mediterraneu vivu”, composizione che affonda le proprie radici nella cultura siciliana e mediterranea, fondendo ritmi contemporanei e richiami musicali orientali. Segue “Vento d’Oriente”, brano strumentale caratterizzato da atmosfere cinematiche e medievali.

Alla pubblicazione del singolo è anche collegato l’uscita del videoclip del brano ” Mediterraneu vivu”: https://www.youtube.com/watch?si=vXURQFg_qAvf9cSD&v=mG0HGxNb92Y&feature=youtu.be .





Nell’album, Jane Far costruisce un linguaggio musicale personale e riconoscibile, nel quale il violino dialoga con una vasta tipologia di strumenti musicali, synth pad atmosferici e pattern ritmici minimali. La scrittura sonora alterna paesaggi melodici intensi, tecniche violinistiche articolate e strutture ipnotiche, creando un equilibrio tra tradizione acustica e sperimentazione contemporanea.

“Millemondi” si distingue anche per la forte componente cinematica ed emozionale: ogni composizione evoca mondi interiori, immagini e suggestioni che accompagnano l’ascoltatore in un percorso immersivo e senza confini geografici, stilistici e temporali.

L’album è stato composto, arrangiato e interpretato da Jane Far, recording, mixing, mastering e consulting sounds sono stati curati dalla Air Music del produttore discografico Piero Sala. Il progetto discografico è pubblicato da Mendaki Pubblishing di Orangle Records.

Il nuovo singolo “Mediterraneu vivu” è disponibile su tutte le piattaforme digitali: https://lnk.to/mediterraneuvivu .

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