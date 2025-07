San Mauro Castelverde si prepara a vivere un’estate intensa, vibrante, piena di emozioni e appuntamenti per tutti i gusti. Il Comune lancia ufficialmente il cartellone di “Estate Maurina 2025 – Vieni a San Mauro Castelverde!”, una lunga serie di eventi che fino al 7 settembre, animeranno il borgo madonita con spettacoli, concerti, mostre, iniziative culturali, momenti per famiglie e attività sportive.

Un programma articolato e curato con passione, che coinvolge attivamente le associazioni locali, scuole, artisti, compagnie teatrali e realtà culturali del territorio con l’obiettivo di valorizzare l’identità maurina e offrire momenti di aggregazione e una panoramica ricchissima della vitalità e dell’identità locale.





Il prossimo fine settimana, il 18 e il 20 luglio, sarà dedicato alla danza e al teatro d’autore: il saggio della scuola Rio Dance darà spazio ai giovani talenti locali, mentre la celebre opera pirandelliana “La Giara”, proposta dalla Compagnia Teatro S. Eugenio con la regia di Marco Pupella, porterà il pubblico dentro l’ironia tagliente del grande drammaturgo. Domenica 20 luglio, invece, si celebrerà la musica identitaria con il concerto dei Vorianova, che sapranno evocare il cuore della Sicilia con il loro dialetto e i loro suoni profondi.

Luglio proseguirà con momenti più istituzionali e comunitari, come l’apertura dello sportello digitale del GAL ISC Madonie (25 luglio) o la festa di San Giorgio con musica itinerante (27 luglio), segni tangibili di una comunità viva, che mescola tradizione e innovazione.

Ma è ad agosto che l’Estate Maurina entra nel vivo. Il mese si apre con un emozionante spettacolo a cura degli alunni della Scuola Primaria locale, un viaggio tra memoria, scuola e tradizione (1 agosto), e prosegue con la mostra e la degustazione “Pani, dolci e tanto altro…” nel centro storico (2-3 agosto), un percorso tra i sapori e le atmosfere di un tempo.





Non mancherà il teatro popolare con “L’eredità dello zio canonico” (4 agosto) e, soprattutto, momenti di coinvolgimento diretto con la cittadinanza, come l’inaugurazione della rete delle botteghe artigiane (5 agosto) o il Color Party per bambini con Mago Magnum (6 agosto), a cui seguiranno concerti, arte e spettacoli musicali: i Made in Italy faranno rivivere le più belle canzoni italiane (7 agosto), Sabù Alaimo porterà sul palco la canzone d’autore contemporanea (8 agosto). Sarà proiettato il docufilm “Karsa” (9 agosto), nato nell’ambito del progetto Pnrr “San Mauro Castelverde: dal mandamento al cambiamento”, che trae ispirazione da una delle novelle del volume Karsa – racconti di vita siciliana (1969) di Mauro Turrisi Grifeo ed ha portato San Mauro sul Grande schermo. In film del regista Vladimir Di Prima vede la partecipazione di Marino Bartoletti oltre a tanti attori importanti come Giuseppe Lo Piccolo.





Il 10 agosto si torna al sorriso con la commedia “Haiu fami papà”, mentre l’11 agosto i bambini potranno partecipare alla caccia al tesoro tra i vicoli del borgo. Il 12 agosto sarà una giornata importante con l’incontro tra il sindaco e i cittadini, seguito dallo spettacolo del Teatro di Borgata, che porta in scena la brillante commedia in due atti “U varvieri… e chiddu ca capita”.

Tra gli eventi più attesi, la sfilata “Cavalli sotto le Stelle” il 13 agosto, un incrocio tra arte equestre e tradizione popolare, e, a Ferragosto, l’apertura della suggestiva mostra fotografica sugli apparati sacri delle chiese maurine, seguita da una serata musicale con il progetto “Eredità Sonore”.

Le giornate centrali di agosto saranno scandite da intrattenimento musicale, concerti e sport. Il 17 agosto, il gruppo Patriots renderà omaggio a Franco Battiato con un live tributo. Seguiranno tornei di calcetto femminile (18 e 19 agosto), di tennis (21 e 27 agosto), e il tanto atteso Calcio sotto le Stelle il 29 agosto, torneo notturno che coinvolgerà giovani e adulti in una vera festa dello sport.





Non mancheranno momenti di cultura e riflessione, come la presentazione del libro “Ali d’Angelo” (26 agosto) di Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, o l’inaugurazione di mostre d’arte, tra cui quella pittorica di Mariella Ramondo (24 agosto).

Il 30 agosto sarà la notte simbolo dell’estate maurina: la Notte Bianca, con artisti di strada, spray art, il concerto della band Sirah, dj set con Maurizio Gagliardo e l’immancabile “pani cunzatu”, che profumerà le strade del centro storico.

L’estate si chiuderà con due appuntamenti dedicati alla scoperta e alla passione per il territorio: il 31 agosto sarà inaugurata la Rete Sentieristica, che punta a valorizzare il patrimonio naturalistico locale, mentre il 6 e 7 settembre, romberanno i motori per il 3° Mini Slalom “Città di San Mauro Castelverde” – Memorial Concetta Cannizzaro, che porterà in paese appassionati di automobilismo sportivo da tutta la Sicilia.

“Estate Maurina 2025 è un inno alla nostra identità, alla creatività e all’ospitalità che contraddistinguono il nostro borgo – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – È un programma costruito con cura, grazie alla collaborazione di tante realtà locali. Invitiamo tutti, residenti e visitatori, a vivere con noi questa estate di emozioni, cultura e comunità.”

