Europa Verde Sicilia sostiene la Global Sumud Flotilla, che farà tappa a Siracusa prima di salpare verso Gaza. La missione internazionale denuncia il genocidio in corso e l’assedio che da anni colpisce il popolo palestinese, privandolo di diritti e dignità.

La Flotilla non porta solo un messaggio politico: a bordo vi sono aiuti umanitari destinati alla popolazione civile, oggi colpita da una grave carestia. Bambini, donne e uomini a Gaza sono privati di cibo, acqua e cure di base. La partenza delle navi è quindi un atto concreto di solidarietà verso una popolazione che rischia la sopravvivenza ogni giorno.





«Saremo al fianco della nostra eurodeputata Benedetta Scuderi e di tutte le attiviste e attivisti della Flotilla» – dichiarano i portavoce regionali Alessandra Minniti e Fabio Giambrone – «Il loro viaggio è un atto di coraggio e di giustizia. Non c’è pace senza libertà, senza la fine del genocidio e senza il diritto del popolo palestinese a vivere dignitosamente».

Sollecitiamo il Governo, la Farnesina e tutte le istituzioni a esigere il rispetto del Diritto Internazionale da parte di Israele e a fornire tutta l’assistenza necessaria affinché tutti gli attivisti, gli aiuti e le imbarcazioni giungano a destinazione senza incidenti.

