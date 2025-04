Talk tematici su turismo, sicurezza stradale e sport ma Partira’ domani la prima edizione del “Mondello Sport Festival”, la kermesse ideata da “Tonica”, presieduta da Francesco Tomasello per promuovere e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole attraverso lo sport ma non solo, un’occasione anche per assistere a competizioni sportive di nuoto, beach volley e godere di buona musica e cabaret. Il festival è patrocinato dal comune di Palermo, dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dalla presidenza dell’Ars, in collaborazione con SumUp, Amg Gas s.r.l., Ploom, Sisa e Hub Lounge, e trasformerà il litorale palermitano in un grande villaggio dove oltre lo sport, saranno protagonisti lo spettacolo, la musica e la sostenibilità ambientale. Una quattro giorni di eventi per discutere di mobilità, di salute e benessere, di sicurezza stradale e di turismo attraverso la presenza di figure istituzionali, tra cui l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Alessandro Aricò,, il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella e l’assessore comunale allo Sport ,Alessandro Anello, la dirigente generale dell’’assessorato al Turismo, Mariella Antinoro, il direttore del Paladino D’Oro Sportfilmfestival, la più antica rassegna sportiva del mondo, Roberto Marco Oddo e la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano, l’avvocato penalista Carlo La Rosa e il presidente della Croce Rosa, Salvatore Zichichi, che si confronteranno nei tre talk condotti dalla giornalista Nadia La Malfa, che sono stati previsti nel programma e che precederanno i concerti e gli spettacoli serali. Cuore pulsante del festival sarà l’area dedicata alle discipline sportive, grazie alla collaborazione con alcune tra le più attive realtà del settore come “Muoviti” e “Sirius” che animeranno la zona fitness con sessioni aperte a tutti, mentre la Polisportiva Mimmo Ferrito curerà la gara di nuoto in mare aperto. Ci sarà spazio anche per assistere alle competizioni sportive di squadra con Gala Sport Academy, che organizzerà una tappa ufficiale Fipav di Beach Volley. Grande protagonista delle serate sarà la musica con la presenza dei dj Vinny e Clark, e ancora Jaden Thompson e Sossa e poi spazio anche alla comicità con lo spettacolo di cabaret del duo comico Matranga e Minafo’ Gli spettacoli saranno presentati da Sonia Hamza. “Da tempo pensavano ad una manifestazione del genere che coniugasse lo sport con altre tematiche che ci stanno a cuore e il fatto che ci siamo riusciti a mettere in piedi la macchina organizzativa e’ già per noi motivo orgoglio e siamo sicuri che registreremo una bella partecipazione di pubblico che avrà l’occasione di vivere una bella festa di sport e non solo”. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 1 maggio, alle 12, sul palco allestito a Mondello, e vedrà la partecipazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dell’assessore regionale Alessandro Arico’ e gli organizzatori Francesco Tomasello e Alessandro Restivo.



