Dal 26 luglio al 31 agosto 2025, nel cuore pulsante dell’estate mediterranea, EXPO OLIVERI spegne venti candeline e si conferma la più grande fiera commerciale della Sicilia. Un evento diventato tradizione, spazio di scoperta, valorizzazione e incontro. Oltre un mese di emozioni, sapori e culture. Dal 26 luglio al 31 agosto 2025, infatti, il Campo Sportivo di Oliveri (ME) si trasformerà in un mondo da esplorare: tutti i giorni dalle 19:00 all’1:00 con ingresso gratuito.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 26 luglio alle ore 20:00, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Oliveri e delle Istituzioni coinvolte.





Gli espositori sono il cuore della fiera. Ogni realtà presente è selezionata con attenzione, privilegiando l’artigianalità, la filiera corta, l’eccellenza etica e produttiva. Tantissimi stand ogni anno, con una proposta che spazia dal cibo alla moda, dal design all’agroalimentare, con prodotti spesso introvabili altrove. Dalle conserve a chilometro zero alle creazioni sartoriali, dai mieli dei Nebrodi ai liquori alle erbe dell’Etna, ogni stand è una storia di cura, territorio e passione.

E accanto all’anima siciliana, anche lo spazio etnico, che rappresenta un altro volto della nostra isola: quello dell’accoglienza, dell’incontro, delle contaminazioni positive. Un piccolo mondo dentro la fiera, dove si intrecciano culture e si celebrano le diversità che arricchiscono il tessuto sociale siciliano.





«Abbiamo sempre pensato che una fiera non dovesse solo vendere, ma raccontare, emozionare, unire. Questa è l’idea di base della fiera, accompagnata dalla nostra caparbietà di migliorare costantemente» dichiara l’organizzatrice Giusy D’Amico. «La Sicilia è da sempre crocevia di popoli, per questo EXPO OLIVERI non è solo una fiera ma un racconto in movimento della nostra identità: inclusiva, colorata, orgogliosa delle sue radici e curiosa del mondo. Vi aspettiamo quindi sabato 26 luglio per l’inaugurazione della ventesima edizione!».

EXPO OIVERI è nato nel 2006 dalla visione e dall’energia della famiglia D’Amico, imprenditori che hanno trasformato una semplice idea in uno degli eventi più attesi della Regione. È un viaggio attraverso la Sicilia più autentica: fatta di mani che impastano, occhi che sorridono, sapori che restano impressi.

