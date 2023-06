21 giugno 2023 – Torna in pista Beppe Fascicolo nel fine settimana dal 23 al 25 giugno per affrontare il secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint sul tracciato di Monza. Il pilota veneto si presenta forte di due vittorie conquistate nelle prime due corse di Misano nella classe GT3 Am al volante della Lamborghini Huracàn Evo del team Imperiale Racing, in coppia con Massimo Ciglia.

“Sfortunatamente abbiamo completato pochi test e arriviamo a questo nuovo appuntamento con pochi chilometri percorsi – afferma Fascicolo –. Non è un problema, sono molto concentrato e ho tanta voglia di correre. Non vedo l’ora che arrivi venerdì per poter scendere in pista: Monza, poi, è un circuito che amo in particolare, al di là del suo significato per un pilota italiano e per il suo valore storico. Spero di poter iniziare bene già nelle libere per poi affrontare al meglio le qualifiche e scendere determinato in gara. Fondamentali e in grado di fare la differenza saranno i punti di staccata: entrare con la traiettoria perfetta per poi uscire con tanta velocità, soprattutto alla curva Ascari e alla Parabolica. Devo concentrarmi su questi aspetti. Per questo motivo dedicherò la giornata di giovedì al simulatore per poi salire in vettura pronto”.

“Oltre alla concorrenza e a tutti gli imprevisti bisognerà fronteggiare anche il caldo: si preannunciano infatti temperature elevate e per questo sarà impegnativo a livello fisico – continua il pilota trevigiano -. Ho invitato tanti sostenitori, amici e sponsor che verranno a fare il tifo per me a Monza. Il mio staff li accoglierà e io farò di tutto per fare bene di fronte a loro”.

Programma. Le attività in pista a Monza iniziano venerdì con le prove libere dalle 10.05 alle 12.05 e dalle 15.30 alle 16.30. Sabato qualifiche 1 e 2 dalle 10.10 alle 10.50 e partenza di Gara 1 di 50 minuti più un giro prevista per le 16.45. La seconda corsa è in programma domenica alle 15.20.

