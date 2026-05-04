Con l’arrivo della bella stagione, il DJ e producer catanese Fernando Gioeni torna sulla scena con “Summer Fling”, il suo dodicesimo singolo ufficiale: un lavoro pensato per accompagnare l’estate 2026 tra ritmi caldi, atmosfere evocative e un forte richiamo alla dimensione del dancefloor all’aperto.



Prodotto da Three Hands Records, il disco si compone di due tracce: la versione originale firmata da Gioeni e un remix ufficiale realizzato da Salvo Dub, che reinterpreta il brano con sfumature afro jazz più ricercate e di nicchia.





“Summer Fling” si inserisce pienamente nel filone della Afro House, uno dei generi più in crescita degli ultimi anni, capace di conquistare il pubblico internazionale e, sempre più, anche quello italiano. Un sound che trova la sua naturale espressione durante l’estate, quando musica e ambiente si fondono in un’esperienza sensoriale completa.

«Quando abbiamo immaginato questo brano – racconta Fernando Gioeni – pensavamo a un party al tramonto sulla spiaggia: piedi nella sabbia, libertà assoluta e quella connessione speciale tra musica e natura che solo certi momenti sanno regalare».





La traccia originale punta dritta alla pista: groove ipnotici, percussioni calde e un’energia pensata per far muovere il corpo in modo naturale. Il remix di Salvo Dub, invece, amplia l’orizzonte sonoro con elementi afro jazz, offrendo una chiave di ascolto più sofisticata e immersiva.

“Summer Fling” è un invito a lasciarsi andare, a vivere il ritmo e a ritrovare quella dimensione collettiva che rende la musica dance un linguaggio universale. Un brano che promette di accompagnare tramonti, festival e notti estive, amplificando le sensazioni con “la sabbia tra i piedi” e il suono che vibra nell’aria.

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