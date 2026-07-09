DARIO DENSO ANDRIOLO FIRMA “ROSALIAE IMAGO”, IL NUOVO PROJECTION MAPPING DEL 402° FESTINO DI SANTA ROSALIA

Il 13 luglio alle ore 21.00 inaugura al Loggiato di San Bartolomeo l’opera site-specific dedicata alla Palermo normanna.

Lagalla: «Il Loggiato restituito alla città»

Il 13 luglio alle ore 21.00 l’inaugurazione di “Rosaliae Imago, il nuovo progetto artistico di projection mapping ideato e realizzato da Dario Denso Andriolo dedicato alla Palermo normanna. L’installazione sarà visitabile gratuitamente il 13 e 14 luglio.



Il cuore del Festino di Santa Rosalia si accende anche sul mare. Domenica 13 luglio, alle ore 21.00, sarà inaugurato sul prospetto fronte mare del Loggiato di San Bartolomeo Rosaliae Imago, la nuova opera site-specific di projection mapping architettonico immersivo ideata e realizzata dall’artista Dario Denso Andriolo per il 402° Festino di Santa Rosalia.







Ideato da Dario Denso Andriolo e promosso dal Comune di Palermo, in collaborazione con la Fondazione Sant’Elia e la Città Metropolitana di Palermo, il progetto trasformerà la facciata del Loggiato in una grande tela luminosa dedicata alla memoria della Palermo normanna e della Santa Patrona.



Attraverso affreschi digitali di luce, mosaici medievali, simboli bizantini e arabo-normanni emergeranno dall’architettura del monumento, dando vita a un racconto immersivo che intreccia patrimonio storico, arte contemporanea e innovazione tecnologica. Un percorso visivo pensato per restituire, in chiave poetica, l’identità multiculturale e stratificata della città, trasformando la luce in uno strumento contemporaneo di interpretazione del patrimonio.



L’installazione sarà fruibile gratuitamente nelle serate del 13 e 14 luglio, inserendosi nel programma delle celebrazioni del 402° Festino di Santa Rosalia.



«Valorizziamo il Loggiato di San Bartolomeo proprio nei giorni del Festino, perché i luoghi della memoria devono tornare a parlare nel momento in cui Palermo celebra se stessa. Con “Rosaliae Imago” la luce racconta la nostra radice normanna: una Palermo che è stata, ed è ancora oggi, ponte tra le culture del Mediterraneo. È il modo più contemporaneo per dire che la nostra storia è una risorsa viva», dichiara il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana, Roberto Lagalla.







Il presidente della Fondazione Sant’Elia, Eduardo De Filippis, sottolinea: «La Fondazione ha il compito di tenere insieme patrimonio e linguaggi del presente. “Rosaliae Imago” non illumina semplicemente un monumento: lo trasforma in narrazione, facendo del Loggiato uno spazio d’incontro tra passato e contemporaneità».



Per la sovrintendente della Fondazione Sant’Elia, Patrizia Monterosso, «l’opera di Dario Denso Andriolo restituisce al Loggiato il suo valore simbolico attraverso un intervento artistico pubblico e immersivo, capace di riattivare la memoria collettiva della città».



L’assessore alla Cultura Antonio Rini afferma: «Il Festino è l’anima di Palermo. Con “Rosaliae Imago” portiamo l’arte contemporanea nello spazio pubblico, valorizzando uno dei monumenti più significativi della città con un linguaggio capace di parlare tanto ai palermitani quanto ai visitatori».







L’artista Dario Denso Andriolo spiega: «Ho immaginato “Rosaliae Imago” come un ciclo di affreschi di luce. La facciata del Loggiato diventa la tela sulla quale riaffiorano mosaici medievali, motivi ornamentali e codici figurativi della tradizione sacra siciliana, reinterpretati attraverso il linguaggio dell’arte digitale contemporanea. Non racconto la storia in modo documentario: desidero trasformarla in un’esperienza viva, capace di far dialogare il monumento con chi lo attraversa. La luce diventa materia narrativa, risveglia la memoria del luogo e restituisce al Loggiato la sua dimensione simbolica, tra il mare, la città e la Palermo normanna.»

Luogo: loggiato san bartolomeo, Via Vittorio Emanuele, 25, 90133 Palermo PA, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.