Approvato in commissione bilancio, durante la discussione del disegno di legge sulla Variazioni di Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026, un emendamento che prevede l’erogazione di una indennità ad integrazione del reddito a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Siciliana, già percettori della mobilità in deroga è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2024.”

E’ un giusto riconoscimento per questi lavoratori che hanno vissuto anni di incertezze e di ingiustizie.

Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





