Amara sorpresa questa mattina a Marina di Cottone, dove alcuni dei nuovi cestini portarifiuti installati nei giorni scorsi lungo la spiaggia sono stati trovati vandalizzati. Un episodio che colpisce un bene pubblico recentemente collocato dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività di miglioramento dei servizi e di tutela del decoro dell’arenile, con l’obiettivo di favorire una corretta raccolta dei rifiuti e contribuire a mantenere più pulita una delle spiagge più frequentate del territorio. L’atto vandalico rappresenta un danno non soltanto materiale, ma anche civico, poiché compromette un intervento realizzato nell’interesse dell’intera collettività e comporta ulteriori costi che ricadranno sulla comunità.





“Dispiace profondamente constatare che, a pochi giorni dalla loro installazione, alcuni cestini siano già stati danneggiati – dichiara l’assessore all’Ambiente di Fiumefreddo di Sicilia Antonio Giuliano – Si tratta di un gesto che non colpisce l’amministrazione comunale, ma tutti i cittadini che ogni giorno chiedono e meritano una spiaggia più pulita e servizi adeguati. Continueremo a investire nella cura del territorio e nel miglioramento del decoro urbano, ma è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte. Il rispetto dei beni pubblici è un dovere civico e rappresenta il primo passo per costruire una comunità più responsabile e attenta all’ambiente”. L’amministrazione comunale rinnova il proprio appello al senso civico dei cittadini e invita chiunque dovesse assistere ad atti di vandalismo o comportamenti che arrecano danno al patrimonio pubblico a segnalarli alle autorità competenti.





Nonostante questo episodio, proseguiranno gli interventi di tutela e valorizzazione di Marina di Cottone, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni e cittadini rappresenti lo strumento più efficace per preservare il patrimonio ambientale e garantire una spiaggia sempre più accogliente, pulita e fruibile.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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