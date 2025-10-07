Ieri mattina, al Cimitero comunale di Fiumefreddo di Sicilia, si è svolta la consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione di 85 nuovi loculi e 55 cellette ossario, interventi indispensabili per rispondere al fabbisogno crescente di spazi sepolcrali. L’opera rappresenta una variante di un precedente project financing. La ditta esecutrice provvederà a portare avanti l’intervento a proprie cure e spese, per un importo complessivo di circa 161 mila euro, come previsto dal contratto, e comprende sia la realizzazione delle nuove strutture che le opere accessorie necessarie per garantire funzionalità e sicurezza. Alla consegna hanno preso parte il sindaco Angelo Torrisi, il vicesindaco Alfio Vassallo, l’assessore al Cimitero Antonio Giuliano, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale geom. Angelo Corica e i responsabili della ditta Project Fiumefreddo Srl, affidataria dei lavori.





Un intervento programmato e frutto di un percorso amministrativo che ha visto l’amministrazione comunale impegnata nel garantire in tempi rapidi una soluzione ad una necessità concreta dei cittadini. “Sono lavori di completamento di un iter progettuale già iniziato, un project avviato qualche anno addietro nella nostra area cimiteriale – spiega il sindaco Angelo Torrisi – La realizzazione dei nuovi loculi e delle cellette ossario permetterà di affrontare con maggiore serenità le esigenze future e di garantire un servizio essenziale per la nostra comunità. È una necessità, un impegno che ci siamo presi per rendere il nostro cimitero un luogo dignitoso. I loculi saranno disponibili a breve, gli interventi non prevedono tempi lunghi, in pochi mesi saranno pronti”.





L’intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire servizi adeguati, dignità e decoro agli spazi cimiteriali. “Oggi è una giornata importante per noi. Con l’avvio di questi lavori infatti – dichiara l’assessore al Cimitero Antonio Giuliano – colmiamo una carenza che era avvertita dai cittadini. I nuovi loculi e le cellette ossario non sono solo un’opera materiale, ma rappresentano un segno di attenzione e rispetto per la dignità delle persone e delle famiglie. Il cimitero è un luogo molto importante e noi cerchiamo sempre di mantenerlo nel modo più decoroso possibile. È un risultato importante che testimonia l’impegno di questa Amministrazione nel dare risposte concrete – conclude l’assessore Giuliano – reso possibile grazie alla collaborazione con gli uffici comunali”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

