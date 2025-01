Il progetto “Giochi inclusivi a scuola – lo sport per tutti” entra nel vivo. Dopo la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’iniziativa, è infatti stata la volta dei giochi inclusivi d’istituto. Ed è stato un grande successo anche questa fase del progetto, promosso da “Insuperabili” nazionale con il patrocinio del Comune di Floridia e il coinvolgimento della onlus “Padre Pio” e dell’associazione culturale “Focus” come partner. Ma a supporto dell’iniziativa ci sono anche la rete sociale, Misericordia Floridia, N.p.i.a di Siracusa, Ufficio scolastico provinciale, il Garante regionale delle persone con disabilità e Fondazione Sportcity che, in sinergia, promuovono, sostengono e contribuiscono a una migliore offerta socio-educativa.

Torre di Babele e circuit disabilty play per la primaria e basket in carrozzina e calcio in porta bendati per la secondaria di primo grado, i giochi che hanno visto sfidarsi tutti gli studenti, disabili e non, dei due istituti comprensivi di Floridia. Per delle giornate di festa e di sport, che si sono tenute alla presenza dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale nonché dei referenti delle associazioni partner.

Soddisfatto Antonio D’Aquino, referente di sede di “Insuperabili” Floridia, che afferma: «Quelli realizzati nelle due scuole di Floridia sono giochi dal grande valore strategico e funzionale, nonché accessibili a tutti, costruiti per far sì che il risultato comune sia legato alla interdipendenza dei singoli alunni di una classe che, tutti insieme, devono agire per un obiettivo comune».

Gli fa eco Giuseppe Auteri, vicepresidente della onlus “Padre Pio”: «Il messaggio finale di questo progetto è l’inclusività, il gioco come opportunità per conoscere e sperimentare ma anche per riflettere su cosa significa vivere in una condizione di disabilità sensoriale o motoria o semplicemente svolgere un’attività in cui si è disorientati e poter usufruire del supporto di un pari o, al contrario, guidare un pari verso la realizzazione di un obiettivo».

I prossimi appuntamenti con il progetto sono in programma a febbraio, quando sarà la volta del concorso artistico creativo, curato dall’associazione Focus, sul tema “Abbi cura di te, parole, emozioni e buone prassi per l’inclusione”.





