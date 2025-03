“Importante incontro oggi presso la sede di Roma dei vertici Anci con il Commissario Europeo Raffaele Fitto. Tanti i temi trattati: dall’agenda per le Città, alla necessità della semplificazione delle procedure sia a livello Europeo ma ache a livello Nazionale e ciò al fine di consentire il più efficace e rapido utilizzo delle risorse.

Una vera opportunità per i Comuni italiani anche grazie alla disponibilità manifestata dal Commissario a recepire le istanze dei territori e a valutare di ridisegnare la programmazione 2021/2027. In questo percorso è determinante la individuazione di adeguate risorse per rendere i comuni competitivi sulla progettazione dotandoli di strutture idonee, formando e valorizzando il personale”.

È quanto dichiara il Vice Presidente ANCI Ignazio Messina a margine dell’incontro di oggi.

