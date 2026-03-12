Ha preso avvio in Sicilia un corso professionale per attori promosso e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Formazione Professionale. Un’iniziativa che rafforza l’offerta formativa nel settore dello spettacolo e che propone un percorso pubblico strutturato e qualificante dedicato alla formazione dell’attore in ambito teatrale e cinematografico.



Il progetto è realizzato dall’ente di formazione accreditato JOB Service Soc. Coop. Sociale, con sede operativa a Palermo in via Tommaso Marcellini 8H e presieduto dal Dott. Vincenzo Romano, in collaborazione con un ente di formazione partner. Il percorso coinvolge complessivamente 30 allievi selezionati, offrendo loro un’opportunità concreta di formazione professionale nel campo della recitazione.





Il programma didattico è stato progettato per offrire una preparazione completa dell’attore, con particolare attenzione allo studio della recitazione, al lavoro sul corpo e sulla voce e alla comprensione dei linguaggi del teatro e dell’audiovisivo. Il percorso prevede inoltre la realizzazione di un cortometraggio finale, consentendo agli allievi di confrontarsi direttamente con il lavoro su un set cinematografico.

Il corpo docente riunisce professionisti con esperienza nel mondo del teatro, del cinema e della formazione artistica. Tra loro figurano Luciano Maria Falletta, attore e formatore con esperienza teatrale e cinematografica; Sonia Sala, artista impegnata nel lavoro sulla voce e sulla presenza scenica; Alessandro Fricano, attore con formazione internazionale maturata tra Spagna e Regno Unito e attivo tra teatro, cinema e televisione; e Chiara Torricelli, attrice e docente responsabile dei moduli di acrobatica e lavoro fisico, fondamentali per la preparazione corporea dell’attore.





Tra i docenti anche l’attrice Ester Vinci, artista eclettica che abbraccia la danza e la recitazione da sempre, con la sua duplice preparazione artistica in ambito teatrale, cinematografico e televisivo, metterà le proprie competenze e il suo knowout a servizio degli allievi. All’interno del corso curerà l’insegnamento di danza e movimento scenico per attori, fondamentale per la consapevolezza del proprio corpo e dello spazio, per far sì che si possa acquisire maggiore duttilità. Una disciplina che rappresenta un prezioso strumento a supporto del lavoro attoriale.

Durante la fase di stage è inoltre prevista la collaborazione di attori affermati, offrendo agli allievi un confronto diretto con la realtà professionale del set e del mestiere dell’attore.

Con questo progetto la Regione Siciliana continua a investire nella formazione artistica e nello sviluppo delle competenze creative, favorendo l’accesso dei giovani talenti a percorsi professionali qualificati e contribuendo alla crescita del comparto audiovisivo regionale.

Luogo: Corso Regionale Attori, Via Tommaso Marcellini, 8H, PALERMO, PALERMO, SICILIA

