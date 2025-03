Dal 31 marzo al 3 aprile, la Sicilia ospiterà una delegazione camerunense per un evento che segna una tappa decisiva nella cooperazione agricola internazionale.

Il Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia (Doses) accoglierà i rappresentanti della Confédération Africaine des Acteurs de l’Agropastoralisme (C-3A) per una serie di incontri istituzionali e visite aziendali che culmineranno con la firma di un accordo strategico.

L’intesa punta a rafforzare i legami tra i due territori attraverso percorsi di formazione, scambio di competenze e sviluppo agroalimentare condiviso.

Il percorso è iniziato a settembre 2024 con un primo incontro presso la sede del Doses a Vittoria, nel Ragusano. Un confronto che ha posto le basi per una missione in Camerun, svoltasi a dicembre, durante la quale il direttore Gianni Polizzi è stato accolto dall’Ambasciatore d’Italia a Yaoundé e da esponenti del governo locale. Da entrambi i lati è emersa una volontà chiara: costruire un partenariato solido, basato su obiettivi reali.

Formazione e occupazione per i giovani: una risposta concreta alla carenza di manodopera

Il cuore dell’accordo è la creazione di percorsi formativi per giovani camerunensi. Questi programmi daranno loro accesso a competenze professionali utili nel contesto agricolo siciliano. Allo stesso tempo, i modelli organizzativi e il know-how della Sicilia potranno essere replicati per il rafforzamento delle filiere agroalimentari in Camerun.

L’iniziativa risponde anche alla crescente difficoltà che molte imprese siciliane incontrano nel reperire manodopera qualificata. Si tratta dunque di una soluzione che guarda in doppia direzione: offrire opportunità concrete ai giovani africani e colmare un vuoto strutturale nel mercato del lavoro agricolo locale.

A guidare la delegazione africana sarà Sua Maestà Zomba’a Doudjo Armand, Presidente della C-3A, accompagnato dal Vicepresidente Melli Momo Guy, referente per la cooperazione internazionale. Con loro anche un rappresentante del Ministero della Formazione Professionale del Camerun, a conferma del forte sostegno istituzionale all’iniziativa.

Imprese e istituzioni insieme per una visione di sviluppo condivisa

Il programma della missione si articolerà in diverse tappe. Martedì 1 aprile è previsto un incontro ufficiale al Comune di Vittoria, mentre il 3 aprile la delegazione sarà ricevuta a Palermo presso l’Assessorato dell’Agricoltura e quello della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana.

Durante il soggiorno, i rappresentanti africani visiteranno alcune aziende siciliane attive nei settori dell’ortofrutta e della zootecnia, in particolare nella coltivazione e trasformazione di cacao, caffè, avocado e mango. Un’opportunità per toccare con mano le eccellenze locali e per avviare un confronto diretto tra operatori economici.

La firma dell’accordo sarà solo l’inizio di un progetto più ampio, che vede nella cooperazione tra privati una chiave strategica per la crescita condivisa. La Sicilia, grazie al ruolo del Doses, si propone come protagonista di una nuova alleanza euro-africana nel segno dell’agricoltura, dell’innovazione e della formazione.

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 31/03/2025

Data Fine: 03/04/2025

Artista: Doses

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.