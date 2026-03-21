Una fotografia sulla dispersione scolastica in Sicilia, tra le più alte in Italia e l’importanza dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)



come strumenti di contrasto alla dispersione, canale di inclusione e seconda opportunità per gli studenti fuoriusciti dai percorsi scolastici tradizionali. E ancora, la presentazione di una ricerca sulla didattica orientativa e le strategie vincenti del

mismatch tra domanda e offerta formativa.

Sono questi i temi che verranno affrontati nel corso del convegno organizzato da Assofor e patrocinato dagli assessorati regionali dell’Istruzione e della Formazione e del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche Sociali, che si terrà il prossimo 24 marzo, a partire dalle 9,30, al Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo, Viale delle scienze, edificio 15.

Aprirà i lavori Antonio Oliveri, presidente Assofor, Ente del terzo settore e Assofor Organizzazione datoriale.

Interverranno il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, il vicepresidente della Regione siciliana, Luca Sammartino, l’assessore dell’Istruzione e della Formazione professionale, Girolamo Turano, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, il sindaco Roberto Lagalla e gli onorevoli Dario Daidone, Gaspare Vitrano, Giuseppe Lombardo, Fabrizio Ferrara, Valentina Chinnici, Serafina Marchetta, Ismaele La Vardera e Danilo Lo Giudice.

E ancora Andrea Simoncini, dirigente Divisione IV– Politiche e Interventi per la Formazione presso la DG Politiche attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rossana Signorino, dirigente generale del Dipartimento formazione professionale e autorità di gestione del programma regionale, Vincenzo Cusumano, dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio, Ettore Foti, dirigente generale del Dipartimento lavoro e ad interim del Dipartimento famiglia e politiche sociali, Pietro Agen, vicepresidente di Confcommercio regionale. Prima del convegno è prevista la presentazione del metodo di ricerca e innovazione dal titolo “Didattica orientativa e ricerca educativa” che vedrà il contributo di Giuseppa Cappuccio, professore ordinario di Pedagogia sperimentale e Docimologia di Giuseppa Compagno, professore associato di didattica e pedagogia speciale, Martina Albanese ricercatrice di pedagogia sperimentale e Docimologia, Elisabetta Fiorello, dottorato in Half promotion and cognitive Sciences.

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