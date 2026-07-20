Forza Italia Giovani rafforza la sua presenza in provincia di Palermo con l’ufficializzazione della nuova guida per il Comune di Torretta. La nomina punta a rilanciare la partecipazione politica dei ragazzi e a costruire un punto di riferimento per il territorio.La designazione è arrivata dai vertici del partito: “Ringrazio il Segretario Regionale Fabrizio Tantillo e il Segretario Provinciale Orazio Rubino per la fiducia accordatami”, dichiara il neo segretario.Obiettivo: ascolto e coinvolgimento dei giovani .La nuova linea punta su presenza costante e apertura verso la comunità locale per stimolare l’attività amministrativa.”Accolgo questo incarico con emozione, entusiasmo e responsabilità” afferma il neo segretario.





“Il mio obiettivo è coinvolgere sempre più giovani nella vita politica locale. Credo in una politica fatta di ascolto, impegno e presenza sul territorio”.Un gruppo dinamico e unito Il traguardo a breve termine è la nascita di una squadra inclusiva in grado di intercettare le esigenze reali dei cittadini di Torretta.”Lavorerò per costruire un gruppo unito, dinamico e vicino ai cittadini con chiunque vorrà dare un contributo” conclude il neo eletto. “Grazie a chi mi ha sostenuto. Questo è l’inizio di un percorso che affronterò con passione, serietà e spirito di servizio”.

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