In occasione del 401° Festino di Santa Rosalia, il Complesso della Gancia si trasforma in un altare contemporaneo con Genius Loci, la videoscultura immersiva del visual artist Dario Denso Andriolo a cura di Anastasia De Marco promossa dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e presentata da PAD Art District. Un’opera che intreccia luce, memoria e spiritualità, restituendo al pubblico uno sguardo nuovo sul cuore antico di Palermo.





L’installazione sarà fruibile per l’intera giornata, dalle 10:00 alle 23:00, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza intima e potente in dialogo con lo spazio sacro della Gancia. Alle 18:00 è previsto un incontro con l’artista e la curatrice. In questa occasione si darà spazio al dialogo, in una sorta di “salotto” non convenzionale, sorseggiando un aperitivo, i visitatori che vorranno potranno porre domande circa il processo ideativo e creativo dell’evento. Si cercherà di inaugurare un nuovo modo di comunicare i significati dell’arte ultra contemporanea con competenza, ma ricercando un modo di dialogare alla pari che dia spazio al pensiero critico e alla cultura.





Genius Loci invita a un momento di sosta e riflessione durante la notte più iconica della città, trasformando il patrimonio storico in un’esperienza viva attraverso l’arte contemporanea.

Prenota gratuitamente su Eventbrite





Dettagli: Evento unico

Titolo: Genius Loci



Opera di: Dario Denso Andriolo

A cura di: Anastasia De Marco

Data: Martedì 14 luglio 2025 dalle 10.00 alle 23.00 – ore 18.00 incontro con l’artista Dario Denso Andriolo e la curatrice Anastasia De Marco



Luogo: Complesso della Gancia (Chiesa di Santa Maria degli Angeli), Via Alloro, 6 Palermo



Promosso da: Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Luogo: Convento della Gancia, Via Alloro, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

