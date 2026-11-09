Da troppo tempo, un’area verde e un importante spazio di socialità sono sottratti alla cittadinanza.

Non si tratta soltanto di alcuni giochi inutilizzabili o di un’area temporaneamente chiusa. In gioco c’è molto di più: un luogo di incontro, di crescita e di aggregazione che dovrebbe essere a disposizione dei bambini e delle famiglie, ma che oggi viene loro negato. Le famiglie hanno il diritto di trascorrere momenti di serenità all’aria aperta, mentre i bambini hanno diritto a spazi pubblici sicuri, curati e accessibili. Per questo chiediamo al Comune di intervenire con urgenza, restituendo alla comunità il Giardino Vincenzo Florio e garantendo finalmente la piena fruibilità dell’area. Non è più tempo di aspettare.





Resp.Dip.dello Sport

Maurilio Crapa

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